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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Çekileceğiz derken asker arttırıyor

01 Nisan 2018, Pazar 00:21
TRUMP: “SURİYE’DEN ÇEKİLECEĞİZ.” ABD ORDUSU: “MENBİÇ’TE ASKERLERİMİZİN SAYISINI ARTTIRDIK.”

BU NASIL ÇEKİLME!

Trump sağ gösterip sol vuruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme açıklamasının ardından, ABD’nin IŞİD’le mücadele koalisyonu çerçevesinde bu hafta Menbiç’teki özel operasyonlar birliğini genişlettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı ‘Suriye’den çekileceğiz’ açıklamasının ardından, ABD’nin IŞİD’le mücadele koalisyonu çerçevesinde bu hafta Suriye’nin kuzeyinde bulunan Menbiç’teki özel operasyonlar birliğini genişlettiği bildirildi. ABD Ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma tedbiri olduğunu söyledi. Veale, “Koalisyon güçleri, Menbiç Askerî Konseyi ile resmî ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi. ABD’li askerî sözcü Albay Thomas F. Veale, bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti. Veale, tehditi bertaraf edecek seviyede koruma gücü sağlandığını belirtmekle yetindi. Menbiç Askerî Konseyi’nin başkan yardımcısı Najim Muhammed de, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, koalisyonun şehri koruyacağı sözü verdiğini kaydetti. Muhammed, “ABD önderliğindeki koaliyonla, Menbiç’in korunması ve güvenliğinin sağlanması için işbirliği içindeyiz. İşbirliğimiz çok güçlü” dedi. 

Washington yönetimi sessiz

Öte yandan Washington yönetimi, Trump’ın “Suriye’den çekileceğiz” açıklamasına sessiz kaldı. İki Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın sözlerini açıklamaya çalıştı. Bir CIA görevlisi ise açıklama için “düşünülmeden söylenmiş” dedi. Beyaz Saray yönetiminden üst düzey iki yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çok yakında Suriye’den çekileceğiz” sözlerini değerlendirdi. Reuters haber ajansına konuşan isimlerinin gizli kalmasını isteyen Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Perşembe günkü konuşması sırasında Suriye ile ilgili yorumunun danışmanlarıyla yaptığı fikir alış verişinin bir yansıması olduğunu, militanlar yenilgiye uğratıldıktan sonra Amerikan birliklerinin çekilmesi gerektiği düşüncesini “sesli olarak belirttiğini” söyledi. Washington’daki yetkililerden biri, “Trump çok açık bir şekilde IŞİD ve kalıntıları yok edildikten sonra ABD’nin güvenliğinin korunması için bölgedeki ülkelerin daha büyük rol oynamasını bekleyeceğini söyledi ve konuyu orada kapattı” dedi. Yetkili ancak böyle bir planın henüz hazır olma aşamasından çok uzakta olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Etiketler: suriye, abd, trump
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