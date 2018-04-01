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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Celtic taraftarlarından Filistin'e anlamlı destek

01 Nisan 2018, Pazar 23:21
İskoçya Premier Ligi takımlarından Celtic'in taraftarları, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilere, salladıkları Filistin bayraklarıyla destek verdi. Celtic taraftarları, takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler'in anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu, 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.

AA

Etiketler: filistin, celtic, taraftar
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