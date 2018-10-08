Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bir açıklama da Fransa'dan

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti.

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