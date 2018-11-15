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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan taziye açıklaması

15 Kasım 2018, Perşembe 19:22
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, yarından itibaren babasının taziyesinin Medine'deki evinde kabul edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için taziyeler, cuma gününden itibaren Medine'deki evinde kabul edilecek.

Öldürülen gazetecinin oğlu Salah Kaçıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Cemal Kaşıkçı için taziyeler, cuma gününden, pazar gününe kadar Medine'deki evinde kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı ailesinin taziye açıklaması, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da bugün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı.

Sözcü Şelan, bugün düzenlediği basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." dedi.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı
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