Cenaze kan gölüne döndü: Afganistan'da yine intihar saldırısı!

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze namazında düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi öldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, intihar saldırganın, vilayetin Behsud ilçesindeki cenaze namazı sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. Saldırıda 15 kişinin öldüğünü ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. Hogyani, saldırıda ölen ve yaralananların sivil olduğu bilgisini paylaştı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. AA

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