"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

CENTCOM Komutanı Votel'den Münbiç açıklaması

04 Ekim 2018, Perşembe 21:10
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, "Münbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğuyla ilgili bunların şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatına ilişkin, Münbiç yol haritası kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını ve mutabakatın uygulanması konusunda bekledikleri noktada olduklarını öne sürdü.

Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ortadoğu'daki ABD operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin Münbiç yol haritasının amaçlarından birinin Münbiç'i YPG/PKK'dan temizlemek olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini hatırlatarak ABD'nin bunu ne zaman sağlayacağıyla ilgili sorusunu Votel, "Münbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğu ile ilgili bunun şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik. Ancak üç aşağı beş yukarı olmamız gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tamamı değilse de YPG'nin çoğunluğu Münbiç'in dışında. Tabii bu yol haritasını uygularken yapmamız gereken faaliyetler var." şeklinde cevapladı.

"Kesinlikle anlaşmaya bağlıyız"

"Harcanan süre dikkate alındığında, ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine halen bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Votel, "Kesinlikle. Kesinlikle anlaşmaya bağlıyız." cevabını verdi.

Eğitimlerde yer alacak üst düzey askerlerin Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Votel, "Bugüne kadar bölgede tansiyonu düşürmeye yardımcı olmak üzere 54 bağımsız devriye düzenlememiz de bunu (bağlılığımızı) nasıl yerine getirdiğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İran'la savaşmanın peşinde değiliz

İran'ın Suriye ve Irak'a balistik füze fırlatmasına da değinen Votel, bunu "düşüncesiz, güvenli olmayan ve tehditkar" bir davranış olarak niteleyerek, İran'a Rusya'nın ABD güçleri ile kurduğu iletişim kanalını kullanması çağrısında bulundu.

İran'ın Irak ve Suriye'ye balistik füzeleri parçalar halinde soktuğu iddialarını da değerlendiren CENTCOM Komutanı, "Onların Suriye'ye komşuları tehdit edecek bazı ölümcül silahları naklettiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın bölgede sebep olacağı bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu da belirten Votel, İran'la bir savaşın peşinde olmadıklarını, İran'ın bölgede neden olduğu istikrarsızlığa karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiklerini anlattı. 

AA

Etiketler: ABD, Münbiç, Türkiye, asker
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

    Batmanlılar teröre karşı yürüyecek

    CENTCOM Komutanı Votel'den Münbiç açıklaması

    Bangladeş'ten uluslararası topluma Arakan çağrısı

    ABD'den 7 Rus ajanına 'siber operasyon' suçlaması

    Yeni havalimanı inşaatında çalışan 6 işçi daha tutuklandı

    Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücrete zam çağrısı

    'Enflasyon daha da artacak'

    Merkel: İran güçleri Suriye'den çekilmeli

    İflaslar artacak

    ABD'den Rusya'ya Nükleer Anlaşmayı ihlâl suçlaması

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor ikinci maçlarına çıkıyor.

    "Başkanlığın faizden gelir elde ettiği" haberleri hakkında Diyanet'ten açıklama

    Batman'daki terör saldırısı ile ilgili ABD ve AB'den açıklama

    Hala binlerce kişi enkaz altında

    Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları zor durumda bırakan karar

    Endonezya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor

    İçişleri Bakanlığı: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

    Son iddialara ilişkin Facebook'a resmi soruşturma

    Trump'ın hakkındaki iddialar ABD kamuoyunun gündemine oturdu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Af yerine köklü yargı reformu
    Genel

    Enflasyon fena patladı
    Genel

    Artık içimize fitne sokmayı bırakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’siz Suriye toplantıları
    Genel

    Kriz kavga ederek çözülmez
    Genel

    Hareket et, sağlıklı ol: Yürümek için 20 sebebiniz var...
    Genel

    Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz
    Genel

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.