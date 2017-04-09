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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Cevaplayamazsınız; tamam anladım...

09 Nisan 2017, Pazar
Amerikan Temsilciler Meclisi’nde Türkiye konuşuldu. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Dana Rohrabacher, Türkiye’de gazetecilerin işlerini kaybetmelerinin sadece darbe girişimiyle alakalı olmadığını söyledi.

Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komisyonu, Çarşamba günü, ‘Zorluklar Karşısındaki Türkiye Demokrasisi’ başlıklı bir oturum düzenlendi. Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komisyonu, Çarşamba günü, “Zorluklar Karşısındaki Türkiye Demokrasisi” başlıklı bir oturum düzenlendi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Dana Rohrabacher’in başkanlığını yaptığı oturumda Columbia Üniversitesi’nden öğretim üyesi David Phillips, HDP Amerika Temsilcisi Mehmet Yüksel, Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar ve Atlantik Konseyi Stratejisti Naz Durakoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

O gazeteciler hakkında bilginiz var mı?

Oturumu yöneten Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Dana Rohrabacher, araya girerek bunun Kongre’de ilk kez düzenlenen bir oturum olmadığını dolayısıyla Türkiye’de gazetecilerin işlerini kaybetmelerinin sadece darbe girişimiyle alâkalı olmadığını söyledi. Oturum başkanı “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili rüşvet soruşturmasına dair haber yapan gazetecilerin de işlerini kaybettiklerini bildiklerini söyleyerek “O gazetecilerin şu an nerede oldukları hakkında bilginiz var mı?” diye sordu. Çınar bu konuda net bir bilgi sahibi olmadığını söyleyince oturum başkanı da “Evet, bunu yanıtlayamazsınız tamam anladım” cevabını vererek farklı bir konuya geçti.

Başörtüsü radikal İslâm’ın bir sembolü değil

Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi David Philips’in Erdoğan yönetiminin devlet dairelerinde türbanı serbest bırakmasını yönetimin İslâmî köklere doğru kayması olarak nitelendirmesine de oturum başkanı Dana Rohrabacher “Bunun adil bir değerlendirme olduğunu düşünmüyorum. Bana kalırsa bu radikalleşmenin bir işareti ya da radikal İslâm’ın bir sembolü değil. Kadınların türban takma konusunda kendilerinin karar vermesi son derece normal. Eğer kadınlar zorla başlarını bağlamaya zorlanırlarsa bu, radikal İslâm olur” diyerek cevap verdi.

Bu konuda haber yapan tüm gazeteciler işlerini kaybetti

David Philips ayrıca Erdoğan ve ailesinin IŞİD’in petrol satışlarına aracılık ettiklerini gösteren 57 bin elektronik posta mesajının ortaya çıktığını iddia etti. Philips bu satışlardan günlük ortalama 3 milyon dolar gelir elde edildiğini bu paranın da IŞİD’in operasyonlarına destek olmak amacıyla örgüte akıtıldığını öne sürdü. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, Phillips ayrıca bu konuda haber yapan tüm gazetecilerin işlerini kaybettiklerini ve hapse atıldıklarını söyleyerek buna Cumhuriyet Gazetesi’ne karşı açılan dâvâyı örnek gösterdi.

 

Etiketler: abd, türkiye
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