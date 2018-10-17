"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde ilerleme vurgusu

17 Ekim 2018, Çarşamba 20:26
AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AB ile ilişkilerimizin daha pozitif bir gündemle ilerlemesi bakımından hem konuların hem de kanalların artması gerekiyor." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizin daha pozitif bir gündemle ilerlemesi bakımından hem konuların hem de kanalların artması gerekiyor. Bütün bunlarla birlikte iki tarafın da lehine olacak şekilde bir ilerleme sağlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, iki gün süren Brüksel temaslarının ardından Avrupa Parlamentosunda (AP) açıklama yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde mutlaka pozitif gündeme ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin iki tarafın da çıkarına olduğunu, daha güvenli, müreffeh ve demokratik bir Avrupa'nın Türkiye'ye fayda sağladığını, daha ilerleyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin Avrupa için faydalı olduğunu anlattı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Özellikle Gümrük Birliği'nin ekonomi anlamında iki tarafın da lehine olduğunu söyleyen Yılmaz, "Burada özel sektörleri de daha fazla işin içine dahil ederek Gümrük Birliği'ni nasıl daha modernize ederiz, nasıl geliştiririz, nasıl daha kapsamlı hale getiririz bu konudaki müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizdik. Herkesin faydasına olacak bu süreci birilerinin engellememesi gerektiğini özellikle vurguladık." dedi.

Yılmaz, vize kolaylığı konusunu da gündeme getirdiklerine işaret ederek Türkiye'nin uzun yıllardır Avrupa'yla ilişkisi olan bir ülke konumunda bulunduğunu ve Türk vatandaşlarının rahat bir şekilde Avrupa'da seyahat edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Katılım öncesi fonlar

AB'nin katılım öncesi fonlardan bazı kesintiler yaptığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun ne kadar yanlış olduğunu vurguladık. Katılım süreciyle mülteci meselelerinin karıştırılmaması gerektiğini, ikisinin kendi mecraları içinde yürümesi gerektiğini vurguladık. Katılım öncesi fonlarımızın mutlaka Türkiye'yi üyeliğe hazırlayan, reformlarını kolaylaştıran fonlar olarak kullanılması gerektiğinin altını çizdik."

Yılmaz, Türkiye'nin şu anda güvenlik noktasında geçmişe göre çok daha ilerlemiş bir ülke olduğuna dikkati çekerek "Bu güvenlik endişelerinin azaldığı bir ortamda Türkiye-AB ilişkilerinin de çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğinin altını çizdik." dedi.

"Bu görüşmelerin yeni bir başlangıç olmasını diliyorum"

AKP Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz de "Son iki gündür Avrupa Parlamentosunda çok sayıda olağanüstü görüşmeler gerçekleştirdik. Uzun aradan sonra bu görüşmelerin yeni bir başlangıç olmasını diliyorum." dedi.

Açıkgöz, Türkiye'nin özellikle Brüksel'deki her kurumda pozitif görünülürlüğünü artırmak istediklerini, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler beklediğini ifade etti.

AA

Etiketler: Türkiye, AB, demokrasi
Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, yaptığı hukuksuzlukların televizyonda yayınlanmasını istemedi

    ABD'de Suudi Arabistan için yaptırım çalışmaları

    Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde ilerleme vurgusu

    Trump: Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var

    BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura görevinden ayrılıyor

    Türkiye neden deşelemiyor?

    Uysal’dan küçük esnafa destek çağrısı

    Tel Aviv, Riyad yönetiminin yanında

    Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatları belli oldu

    Küresel rekabette 61. sıradayız

    Acil zamcılar indirim için ne bekliyor?

    Yunanistan'da flaş istifa

    11 Suudi yetkili Başkonsolosluk konutunda

    Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin ABD'den ilk değerlendirme

    Kırım'da bir okulda patlama: 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

    Dünya Patolojisinde en etkin 100 isim listesinde yer aldı

    15 günlük sürede neler yaşandı?

    'Meyve suları sulanacak' haberlerini değerlendirdi; uyarılarda bulundu

    '12 bin kelimenin Türkçe karşılığını bulduk'

    Meteoroloji'den çok sayıda bölgeye uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu sosyal yara neşter bekliyor
    Cevher İLHAN

    Manipülasyonlar sürüyor
    Genel

    Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi
    Genel

    Okul başarısı için tavsiyeler
    Genel

    Evde su tasarrufu yapmanın 21 yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller - 2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Uçurumda açan Nur çiçekleri: Zübeyirler, Hüsrevler, Süleymanlar, Feyziler...
    Faruk ÇAKIR

    Başkasının parası ile büyüme
    Genel

    İş Bankası Varlık Fonu’na mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.