Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde ilerleme vurgusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AB ile ilişkilerimizin daha pozitif bir gündemle ilerlemesi bakımından hem konuların hem de kanalların artması gerekiyor." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizin daha pozitif bir gündemle ilerlemesi bakımından hem konuların hem de kanalların artması gerekiyor. Bütün bunlarla birlikte iki tarafın da lehine olacak şekilde bir ilerleme sağlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, iki gün süren Brüksel temaslarının ardından Avrupa Parlamentosunda (AP) açıklama yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde mutlaka pozitif gündeme ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin iki tarafın da çıkarına olduğunu, daha güvenli, müreffeh ve demokratik bir Avrupa'nın Türkiye'ye fayda sağladığını, daha ilerleyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'nin Avrupa için faydalı olduğunu anlattı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Özellikle Gümrük Birliği'nin ekonomi anlamında iki tarafın da lehine olduğunu söyleyen Yılmaz, "Burada özel sektörleri de daha fazla işin içine dahil ederek Gümrük Birliği'ni nasıl daha modernize ederiz, nasıl geliştiririz, nasıl daha kapsamlı hale getiririz bu konudaki müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğinin altını çizdik. Herkesin faydasına olacak bu süreci birilerinin engellememesi gerektiğini özellikle vurguladık." dedi.

Yılmaz, vize kolaylığı konusunu da gündeme getirdiklerine işaret ederek Türkiye'nin uzun yıllardır Avrupa'yla ilişkisi olan bir ülke konumunda bulunduğunu ve Türk vatandaşlarının rahat bir şekilde Avrupa'da seyahat edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Katılım öncesi fonlar

AB'nin katılım öncesi fonlardan bazı kesintiler yaptığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun ne kadar yanlış olduğunu vurguladık. Katılım süreciyle mülteci meselelerinin karıştırılmaması gerektiğini, ikisinin kendi mecraları içinde yürümesi gerektiğini vurguladık. Katılım öncesi fonlarımızın mutlaka Türkiye'yi üyeliğe hazırlayan, reformlarını kolaylaştıran fonlar olarak kullanılması gerektiğinin altını çizdik."

Yılmaz, Türkiye'nin şu anda güvenlik noktasında geçmişe göre çok daha ilerlemiş bir ülke olduğuna dikkati çekerek "Bu güvenlik endişelerinin azaldığı bir ortamda Türkiye-AB ilişkilerinin de çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğinin altını çizdik." dedi.

"Bu görüşmelerin yeni bir başlangıç olmasını diliyorum"

AKP Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz de "Son iki gündür Avrupa Parlamentosunda çok sayıda olağanüstü görüşmeler gerçekleştirdik. Uzun aradan sonra bu görüşmelerin yeni bir başlangıç olmasını diliyorum." dedi.

Açıkgöz, Türkiye'nin özellikle Brüksel'deki her kurumda pozitif görünülürlüğünü artırmak istediklerini, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler beklediğini ifade etti.