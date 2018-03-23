Cezaevine girebilmek için suç işliyorlar

Japonya'da yaşlılar maddi yetersizlik ve yalnızlık nedeniyle cezaevine girebilmek için basit suçlar işliyor. Ülkede son 20 yılda hapse giren yaşlı sayısı dört kat yükselmiş durumda.

Dünyada yaşlı nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden Japonya'da 65 yaşın üstündeki insanlar hapse girmeye çalışıyor.

Sosyal yaşamın zor ve pahalı olduğu ülkede yaşlılar mağazalardan hırsızlık yapıyor. Hapse girenler daha rahat ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini söylüyor.

Özellikle yaşlı kadınların daha rahat bir ortamda yaşabilmek için hapse girmeye çalıştığı belirtiliyor. Hapiste bulunan beş kadından biri 65 yaşın üstünde.

Ülkede yaşlı kadınların neredeyse yarısı yoksulluk sınırında yaşarken bu oran erkeklerde yüzde 29'a düşüyor.

Yine de parasızlık insanları cezaevinde yaşamaya iten tek sebep değil. Maddi durumu yeterli insanların da yalnız hissettikleri için cezaevine girmeye çalıştığı durumlar görülüyor.

İstatistikler son 20 yılda hapse giren yaşlıların sayısının dört kat arttığını gösteriyor. Cezevine giren yaşlıların tahliye olduktan sonra 24 ay içerisinde tekrardan cezaevine girmek için suç işlediği belirtiliyor.

Bloomberg'in konuştuğu hapisteki yaşlı kadınların birçoğu içeride daha stabil ve sosyal bir yaşamın olduğunu söylüyor.

Ülkede yaşlıların hapse girmesi o kadar yaygın ki bazı hapishaneler onların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş durumda. Hapishane görevlilerinin bir kısmı yaşlı bakımı konusunda eğitime tabi tutulmuşlar.