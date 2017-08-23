Charlie Hebdo'nun skandal kapağına tepki yağdı!

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İspanya'da düzenlenen terör saldırısını gündeme getirdiği bu haftaki sayısının kapağında, "İslam, sonsuz barış dini" ifadelerine yer verip saldırı anını resmetmesi tepkiye neden oldu.

Derginin bugün piyasaya çıkan sayısının birinci sayfasında, Barselona'daki araçlı saldırı anı, yerde yatan insanlarla gösterilerek "İslam, sonsuz barış dini" ifadelerine yer veriliyor.

Derginin İslam ile terörü bir arada göstermesine ve DEAŞ'ın saldırılarını tüm Müslümanlara mal etmesine tepki gösteren çok sayıda kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımladı.

Mesajlarda, "İslam ve terörizm arasında bağlantı kurarak Müslümanlara yönelik nefreti körükleme amacı güdüldüğü" vurgulandı.

Saldırıların hedefinde Müslümanların da olduğunu dergiye hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, Müslümanların yüzde 99'unun tasvip etmediği bir eylem üzerinden barış dini olan İslam'a hakaret etmenin Charlie Hebdo'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardığına işaret etti.

Skandal kapakla ilgili açıklama yapan eski Hükümet Sözcüsü ve Milletvekili Stephane Le Foll, kullanılan ifadelere katılmadığını ve kınadığını belirtti.

BFMTV kanalında katıldığı programda konuşan Le Foll, "Sapla samanı birbirine karıştırmak çok tehlikelidir. İslam barış dinidir yazarak İslam'ın ölüm dini olduğunu kastetmek son derece tehlikeli." diye konuştu.

Tepki çeken çizimleri ve kışkırtıcı yayınlarıyla dikkati çeken dergi, 2015'te saldırıya uğramış ve 12 çalışanını kaybetmişti. Dergi daha sonra da ırkçı ve İslamofobik yayınlarına devam etmiş ve son olarak İtalya depremi sonrasındaki kapağı nedeniyle mahkemeye verilmişti.

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İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği

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Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708