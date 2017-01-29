Cheney: Müslüman yasağı inandığımız her şeye karşı

Dick Cheney Trump’ın Müslüman yasağı için “İnandığımız her şeye karşı” dedi.

Washington Hattı'nda yer alan habere göre eski başkan yardımcısı Dick Cheney, Trump’ın Müslümanların Amerikaya göçünü yasaklayan teklifine karşı çıktı. The Hugh Hewitt Show’da konuşan Cheney, "yasak inandığımız her şeye karşı" dedi.

“Daha fazla Müslüman kabul etmemek ya da tüm dini yasaklama gibi söylemler, bence inandığımız ve savunduğumuz herşeye karşıdır. Dini özgürlükler bizim tarihimiz ve nereden geldiğimiz için oldukça önemli. Benim atalarımın da içlerinde bulunduğu protestan birçok kişi Amerika’ya geldi.”

Cheney, Trump’ın planının “yanlış” olduğunu söyleyerek göçmenlerin ve sığınmacıların neden Amerika’ya gelmek zorunda olduklarının araştırılması gerektiğini belirterek ekledi: Gelen insanların IŞİD mensubu olmadıklarından emin olunması ciddi bir problem ve bunun için bir kontrol mekanizmanın kurulması gerek.