Chicago’da dehşet saatleri: 9 ölü 26 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde, hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Chicago polisi, kentte geçen cuma akşamından pazar gecesine kadar yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Chicago'da bu yıl 701 kişi öldürüldü, yaklaşık 4 bin 50 kişi yaralandı Açıklamaya göre, farklı olaylarda 9 kişi öldü, aralarında 9 ve 15 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 26 kişi yaralandı. Silahlı saldırı olayından biri kentin güneyindeki Fernwood bölgesinde bir evde yaşandı. Olayın ardından eve gelen polis ekipleri, 2 erkek ve 2 kadın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir diğer olay da otobüsüfr meydana geldi. Lake Shore Drive bölgesinde, hareket halindeki otobüsünün müşterileri arasında çıkan tartışma sonrası 3 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Chicago'da, bu yıl silahlı saldırı olaylarında 701 kişi öldürüldü, yaklaşık 4 bin 50 kişi yaralandı. AA

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