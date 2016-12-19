Chicago’da dehşet saatleri: 9 ölü 26 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde, hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Chicago polisi, kentte geçen cuma akşamından pazar gecesine kadar yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Chicago'da bu yıl 701 kişi öldürüldü, yaklaşık 4 bin 50 kişi yaralandı
Açıklamaya göre, farklı olaylarda 9 kişi öldü, aralarında 9 ve 15 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 26 kişi yaralandı.
Silahlı saldırı olayından biri kentin güneyindeki Fernwood bölgesinde bir evde yaşandı. Olayın ardından eve gelen polis ekipleri, 2 erkek ve 2 kadın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bir diğer olay da otobüsüfr meydana geldi. Lake Shore Drive bölgesinde, hareket halindeki otobüsünün müşterileri arasında çıkan tartışma sonrası 3 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Chicago'da, bu yıl silahlı saldırı olaylarında 701 kişi öldürüldü, yaklaşık 4 bin 50 kişi yaralandı.
AA