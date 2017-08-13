Chomsky'den Trump eleştirisi: “Şok edici ve tehlikeli"

Latin Amerika ülkeleri, isim vermeden ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale olasılığına karşı çıktı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump Venezuela konusunda "askeri seçeneğin” olasılık dahilinde olduğunu söylemişti.

İlk mesaj Kolombiya’dan geldi. Kolombiya Dışişleri Bakanı yazılı bir basın açıkmasıyla Venezuela'da "uluslararası bir biçimde askeri önlemlere ve güç kullanımına karşı" çıktı.

Açıklamada Venezuela’nın egemenliğini ilgilendiren bütün önlemlerin barışçıl yollarlala alınması gerektiği belirtildi.

Kolombiya'dan kısa sir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu en çok eleştiren isimlerden olan Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, “uluslararası ilişkilerde tehdit ve güç kullanımına" karşı çıkarak Venezuela'daki krizin iç ya da dış askeri eylemlerle çözülemeyeceğini vurguladı.

Chomsky: “Şok edici ve tehlikeli"

Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’ın oluşturduğu, bu dönem Brezilya’nın başkanlığı altındaki Güney Ortak Pazarı (Mercosur) da yazılı bir açıklamayla yine Trump’ın adını anlamadan Venezuela’ya bir askeri müdahale olasılığını kınayarak "Demokrasi için kabul edilebilir tek enstrüman diyalog ve diplomasidir" ifadeleri kullandı.

Telesur'un haberine göre ise ABD'li entellektüel Noam Chomsky de Trump'ın sözlerini "şok edici ve tehlikeli" olarak tanımladı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Venezuela konusundaki "askeri seçeneğin” olasılık dahilinde olduğunu söylemişti. Geçen hafta ise ABD, Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımlayarak ABD vatandaşlarının ve ABD’li şirketlerin Maduro'yla ticari ilişki kurması yasaklamış ve bakan düzeyindeki pek çok Venezuelalı yetkilinin ABD’deki malvarlıkları dondurulmuştu.