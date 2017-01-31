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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Churchill'in de torunu olan vekil Soames'in, Müslüman İskoç vekile çirkin davranışı tepki çekti

31 Ocak 2017, Salı 17:03
İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Churchill'in torunu ve milletvekili Soames'in, İskoç Müslüman vekil Sheikh'in parlamentodaki sorusunu protesto etme için "uluması" tepki çekti.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill'in torunu Sir Nicholas Soames'in, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) Müslüman milletvekili Tasmina Ahmed Sheikh'in parlamentodaki sorusunu protesto etmek için "uluması" tepki çekti.

Sheikh'in, dün İngiliz parlamentosundaki bir oturumda yaşanan durumdan rahatsızlık duyduğunu bildirmesi üzerine Soames, Pakistan asıllı kadın vekilden özür diledi.

Parlamentoda söz aldığı sırada Soames'in kendisine ulumasına ilişkin Sheikh, "Bana her zaman nezaket ve saygıyla çıkışan Sir Nicholas'ın, söylediklerime karşı bir nevi uluma sesi çıkardı. Bunu son derece kaba buldum." dedi.

Bunun üzerine Churchill'in 68 yaşındaki torunu Soames de "(Sheikh'in) Sorusuyla Dışişleri Bakanımıza saldırdığını düşündüm. Ben de buna karşılık olarak kendisine dostça bir köpek selamı verdim. Kimseyi gücendirme gibi bir niyetim yoktu. Eğer saygıdeğer hanım incindiyse özür dilerim." diye konuştu.

AA

Etiketler: ingiltere, churchill, milletvekili
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