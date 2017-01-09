CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

​ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Chicago Üniversitesi ve CNN tarafından düzenlenen programda, başkanlık seçimini kazanan Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Brennan, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin iddialar hakkında ABD istihbarat kurumlarının raporlarına tepki gösteren Trump’ı eleştirdi. Trump’ın ülke güvenliğini tehlikeye attığını ileri süren Brennan, "Yeni hükümet ve başkanın, dünyanın tehlikeli bir yer olduğunun farkında olması gerekiyor. Ülkemizin istihbaratı, güvenlik çıkarlarımızı koruyup gözetmek için var." değerlendirmesinde bulundu. "Seçimlerde ne olup bittiğine dair netiz" Brennan, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda şüphesi bulunmadığını belirterek, "Seçimlerde ne olup bittiğine dair çok netiz." ifadesini kullandı. "Raporları ciddiye almayan başkan güvenliği tehlikeye atar" Brennan, "İstihbarat raporlarının önemini dikkate almayan bir hükümet ya da başkan ülke güvenliğini ciddi bir tehlikeye atar." diye konuştu. Geçen hafta içerisinde ABD'nin dört istihbarat servisinin şefleri, Trump’a Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin değerlendirmeleri hakkında brifing vermişlerdi. AA

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