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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Çifte standart yok, AB standardı var

23 Kasım 2018, Cuma 22:00
Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, Ankara’da yapıldı.

Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile AB Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Çavuşoğlu’nun “çifte standart”, “siyasi engelleme” gibi AB’ye eleştiriler yöneltti. Mogherini’nin ise “AB’nin Türkiye’nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nden bugüne hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları konularında belirli standartları olduğunu” vurguladı.

Öte yandan, basın toplantısında Hahn, Osman Kavala’nın tutukluluğunu eleştirirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da isim vermeksizin Kavala’nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür Derneği’ni ve akademisyenleri hükümeti devirmek suçunu işlemekle itham etti.

AB Konsey Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ise, konuşmasına “AB, Türkiye’yi güçlü görmek istiyor. Türkiye’nin istikrarlı demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Özellikle de jeopolitik bir bağlam içerisinde. Demokratik, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı konusunda çalışmasını istiyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin de kurucu üyelerinden birisi, bununla gurur duyulması da gerekmektedir. Akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle ilgili adlî süreçler konusunda masumiyet karinesi AB’de önem taşımaktadır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de temellerini oluşturmaktadır” diyerek başladı. Mogherini, soru-cevap bölümünde Çavuşoglu’nun AB’yi “çifte standart” ve “güvenilir olmamak” ile ilgili sözleri üzerine ise konuşmasını sertleştirdi. 

Türkiye’nin AİHM’in kararını uygulaması gerektiğini yineleyen Mogherini, bunun uygulanmasını insan hakları ve yargı açısından önemli bir AB duruşu olarak göreceklerini de söyledi. Mogherini, Türkiye’de de AİHM’in kararının geçerli olması gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Mogherini, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinde Çavuşoğlu’nun dillendirdiği engellemeler konusunda ise, “AB somut bir ilerleme görmeyi bekliyor, Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan haklarında AB standartlarına uyum konusunda. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin de kurucu üyesidir. Burada çifte bir standart yok, hoşlanın ya da hoşlanmayın AB’nin standartları var. AB’den daha güvenli bir ortak bulmak da mümkün değil. AB’nin çok açık ve işbirlikçi bir duruşu olduğunu söyleyebiliriz” mesajını verdi. Ankara

AA

Etiketler: türkiye, ab
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