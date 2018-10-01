Çin, ABD ile yapacağı güvenlik zirvesini iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında ekim ayında düzenlenmesi planlanan güvenlik zirvesi, Pekin yönetimi tarafından iptal edildi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları diğer diplomatik ilişkileri de etkiliyor. İki ülke arasında ekim ayında yapılması planlanan güvenlik zirvesi artan tansiyonla iptal edildi. Amerikalı üst düzey bir yetkili, toplantının Çin tarafından iptal edildiğini söylerken, iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi. Toplantının iki ülke savunma bakanları seviyesinde yapılması planlanmıştı.

İki ülke arasında yaşanan gerginliklere son olarak S-400 füzeleri ve Rusya'dan savaş uçakları alan Çin'e, Washington yönetiminin yeni yaptırım kararları eklenmişti. İlişkileri düzeltmek amacıyla ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Pekin hükümeti yetkilileri arasında ekim ayında toplantı düzenlenmesi planlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin'i ABD'deki kongre seçimlerine müdahale etmekle suçlamış, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi suçlamaları reddetmişti.

Cuma günü basın açıklaması yapan Wang, Pekin ve Washington arasında yükselen tansiyonun paniğe neden olmaması gerektiğini söylemiş, ama Çin'in şantajlara boyun eğmeyeceğini ifade etmişti.

İptal edilen güvenlik zirvesinin başka bir tarihte yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği ise bilinmiyor.