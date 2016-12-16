Çin ABD'nin insansız denizaltı aracına el koydu

Pentagon Sözcüsü Davis, Çin donanmasının Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait insansız denizaltı aracına el koyduğunu ifade etti. ABD’ye göre, araç uluslararası sularda denizin tuzluluk oranını ve sıcaklığını ölçüyordu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Güney Çin Denizi'nde denizaltında "bilimsel veri" toplayan ABD'ye ait insansız denizaltı aracına Çin donanması tarafından el konulduğunu bildirdi. Sözcü Yüzbaşı Davis, Pentagon'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın Güney Çin Denizi'nde araştırma için bulunan Amerikan donanma askerlerinin gözü önünde meydana geldiğini anlattı. Davis, konusu olayın, ABD donanmasına ait insansız bir denizaltı aracının, Güney Çin Denizi'nde gizli olmayan "bilimsel veri" toplarken meydana geldiğini ifade etti. Sözcü, Çin donanmasının, Filipinlere yakın Subic Körfezinin 50 mil (92 kilometre) açıklarında ABD donanmasına ait sivil bir gemi tarafından onarılan iki insansız denizaltıdan birine el koyup olay yerinden uzaklaştığı bilgisini paylaştı. Davis, Çin donanma gemisinin, Amerikan gemisinin telsiz çağrılarına cevap vermediğini de sözlerine ekledi. ABD resmi olarak şikâyetçi ABD'nin resmi olarak şikâyetçi olduğunu söyleyen Davis, insansız denizaltı aracının iade edilmesini talep ettiklerini belirtti. Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına ABD ve bölge ülkeleri karşı çıkıyor.

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