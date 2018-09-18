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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Çin, ABD'nin vergi yaptırımlarına misilleme yapacak

18 Eylül 2018, Salı 12:06
Çin, ABD’nin 200 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürünlere yüzde 10 vergi uygulanması yönünde kararına eş zamanlı karşılık vereceklerini bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin ülke içi ve uluslararası itirazlara rağmen 24 Eylül’de 200 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacağı ve ilave önlemler benimseyeceğini ilan ettiği" hatırlatılarak, "Bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Kendi yasal hak ve çıkarlarımız ile uluslararası serbest ticaret düzenini korumak için bu duruma eş zamanlı karşılık vermek durumunda kalacağız." ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin ilave gümrük tarifelerinde ısrar etmesinin iki tarafın müzakerelerine yeni belirsizlikler getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD’ye bu tür eylemlerinin kötü sonuçlara yol açma ihtimalinin farkında olması" çağrısı yapıldı.

ABD'den gün içinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR), Çin'e yönelik ikinci gümrük vergi paketini hayata geçirme talimatı verdiği bildirilmişti.

Trump, söz konusu talimatta yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren tarifelerin 24 Eylül'de yürürlüğe gireceğini ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacağını belirterek, 1 Ocak 2019'dan itibaren de yüzde 25'e yükseleceğini ifade etmişti.

5 bin Çin ürününü ilgilendiriyor

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül'de sona ermişti.

 

AA

Etiketler: ABD, Çin, ticaret, ekonomi, gerilim
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