"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Çin bazı Apple ürünlerinin satışını yasakladı

10 Aralık 2018, Pazartesi 23:11
Apple'ın birçok modelinin, patent ihlali nedeniyle Çin'de satışının yasaklandığı bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.

"Patent Qualcomm'a ait"

Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Apple: Soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimi

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır." denildi.

Apple'ın açıklamasında, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürüldü.

Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mıng'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

AA

Etiketler: Çin, Apple, ABD, patent
Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan hakları karnemiz zayıf

    Gözlerdeki bu belirtilere dikkat

    Dijital felâketlerden korunmayı önemli kılan 5 sebep

    Sağlıkta popülizm olmaz

    Mescitsiz okul kalmasın

    Yılın sonuna yaklaşırken mobil zararlı yazılım saldırıları artıyor

    Büyümeden daralmaya

    Macron: Ekonomik ve sosyal OHAL ilan edeceğim

    ABD, Suriye'de hastaneyi hedef aldı

    Çin bazı Apple ürünlerinin satışını yasakladı

    Talha Uğurluer tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Ersun Yanal Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

    'Hukukun üstünlüğü zayıflıyor'

    Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü

    Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinde para mı var da tasarruf yapsın

    2018 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

    Macron çözüm için sendika temsilcileriyle görüştü

    Diyarbakır'da HDP il binasına terör operasyonu: 25 gözaltı

    Kızılhaç Direktörü: Yemen'de savaşı derhal durdurun

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Fetre-li metö, yargı ve yürütme
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cepheleştir(il)meyi reddediyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Beddua etmek doğru mu?
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırılması
    Ali FERŞADOĞLU

    15 günde bir defa okuyor muyuz?
    Genel

    Büyümeden daralmaya
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Güneşin batıdan doğması
    Faruk ÇAKIR

    Muhterem cemaat, safları sık tutalım
    Risale-i Nur'dan

    Şeytandan Allah’a sığınmanın hikmeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.