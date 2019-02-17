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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Çin'de bir firma Müslüman azınlıkların bilgilerini topladı

17 Şubat 2019, Pazar 18:45
Çin'de bir gözlem şirketinin Sincan bölgesindeki 2 buçuk milyon kişiyi gözetim altında tuttuğu öne sürüldü.

Hollandalı bir internet uzmanının ele geçirdiği bilgilere göre SenseNets adlı söz konusu firma, şahısların kimlik kartı numaralarından adreslerine kadar bir çok kişisel bilginin toplandığı veri tabanını farkında olmadan erişime açık bıraktı.

Olayı ilk fark eden GDI.Foundation derneğinin kurucusu Victor Gever, "Veri tabanı herhangi kimlik doğrulama sistemi olmaksızın tamamen erişime açık. Kullanıcılar istedikleri bilgiyi okuyup değiştirme ve silme hakkına da sahipler" dedi.

Verilerde bir kişinin 24 saat içindeki hareketlerinin izlenip rapor haline getirildiği, cami, otel ve internet kafe gibi güvenlik kameralarının bulunduğu konumların etiketlendiği söyleniyor.

Gevers, SenseNets firmasını uyarmalarının ardından firmanın sessizce veri tabanının güvenliği ile ilgili harekete geçtiğini ifade etti.

SenseNets ve Pekin yönetimi soruları yanıtsız bıraktı

Çin'in Uygur Türkü, Kırgız ve Kazak gibi Müslüman azınlıklara yönelik baskıcı politikaları uluslararası gündemden düşmüyor. Tüm tepkilere rağmen Pekin, azınlıkların 'eğitildiği'ni savunarak iddiaları reddediyor.

Emniyet birimleriyle iş birliği içinde olduğu internet sitesinde yazan SenseNets ve bağlı olduğu NetPosa Technologies Ltd. azınlıkların takibe alındığı ve bilgilerin bir veri tabanında toplandığı iddialarına yanıt vermedi. Çin hükümeti de konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Çin'in yüz tanıma teknolojisini kullanarak tüm vatandaşlarını izlemeye başladığı ve insanların vücut yapılarıyla yürüyüş şekillerinden kimlik tespiti yapabildiği biliniyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, müslüman, azınlık
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  • Emin Kasım

    18.2.2019 09:29:40

    Mehmet Volkan Kaşıkçı nin yazısında da vardi Çin Türkistan'da denediği bir çok teknoljiyi ihraç etmeye başladı diye yabancı bir çok devlet daha hiç bir yerde denememiş bu yeni teknolojileri satın alıp kendi ülkelerinde kullanmanın peşinde olduğunu özellikle muhalifleri izlemenin peşinde olan baskıcı rejimlerin bu teknoljiler için Çin in kapisini aşındirdigini ve teknolojik gelişmeleri yerinde gözlemlediğini yazmıştı biz hiç şaşırmadık

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