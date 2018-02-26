Çin’de facia: Gemi alabora oldu, 5 ölü

Çin'de Yuanshui Nehri’nde seyreden bir gemi alabora oldu. Meydana gelen feci olay sonrası 5 kişi öldü.

Çin’in Hunan eyaletindeki bir nehirde seyreden geminin ters dönmesi sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Changde şehrinde yer alan Yuanshui Nehri’nde kum nakliyatında kullanılan bir geminin dün gece geç saatlerde alabora olduğu bildirildi. Gemide bulunan 6 kişiden yalnızca 1’i kazadan sağ kurtulurken, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi. AA

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