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Çin de Kuzey Kore'yi kınadı

03 Eylül 2017, Pazar 13:47
Güney Kore ve Çin, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.

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Yonhap ajansına göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore'de şiddetli depremin meydana gelmesinden sonra düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'nin denemeyi şiddetle kınadığını dile getiren Chung, "Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze teknolojisini geliştirmeyi sürdürmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ve Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong'un, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denediğini açıklamasından sonra telefonda 20 dakika görüştüğü kaydedildi.

Çin'den de kınama

Çin de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, Kuzey Kore'nin uluslararası toplumun karşı çıkmasına rağmen nükleer deneme yapmasına kesinlikle karşı olduğu ve bunu şiddetle kınadığı belirtildi.

Kuzey Kore'ye "uluslararası toplumun Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması iradesine uyma çağrısı"nın hatırlatıldığı açıklamada, Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına saygı duymaya, bölgedeki durumun kötüleşmesini durdurmaya, sorunun diyalog ve müzakere ile çözüleceği yönteme geri dönmeye davet edildi.

Çin'in ve uluslararası toplumun iradesinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, nükleer silahların yaygınlaşmasının önlenmesi ile kuzeydoğu Asya'nın barış ve istikrarının korunması yönünde olduğu kaydedilen açıklamada, Çin'in BMGK'nın Pyongyang yönetimine yönelik kararlarını tamamen uygulayacağı da ifade edildi.

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denediğini duyurmuştu. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu kaydedilmişti.

Güney Kore Hava Durumu Ajansı, denemenin, Eylül 2016'da yapılan 10 kilotonluk nükleer denemenin 6 katı olduğunu tahmin ediyor.  

AA

Etiketler: günry kore, çin
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