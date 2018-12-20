Çin'de öğrencilere çipli takip

Çin'in güneyindeki bazı okullarda öğrencilerin okula giriş çıkış saatlerinin çipli üniformalarla takip edildiği belirtildi.

Çin'in Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaleti ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 10'dan fazla okul, öğrencilerin okula anlık giriş çıkış saatlerini ve bulundukları yerleri takip eden çiplerle "akıllı" hale getirilen üniformalar kullanmaya başladı.

Üniformanın omuz kısmına yerleştirilen çiplerle öğrencilerin ders saatleri süresince okula giriş çıkışları ile yerinin kayıt edilerek öğretmen ve velilere bildirim gönderildiği ifade edildi.

Öğrencinin okuldan izinsiz çıkması veya üstünü değiştirmesi halinde yüz tanıma sistemine sahip güvenlik kameralarının otomatik alarm verdiği aktarıldı.

Guizhou Guanyu Technology Company tarafından geliştirilen üniformalarda bulunan çiplerin, 150 derece sıcaklığa ve 500 yıkamaya kadar dayanabildiği ifade edilirken, bu uygulamanın öğrencilerin ders saati dışındaki zamanlarında kişisel mahremiyetine zarar verdiği endişelerine yol açabileceği belirtildi.

Şirket yetkilisi Yüen Biçang, öğrencileri ders saatleri dışında takip etmek istemediklerini ancak herhangi bir kaybolma durumunda üniformanın yer tespitine yarayacağını kaydetti.

Çin'de vatandaşlar milyonlarca kamerayla takip ediliyor

Çin yönetimi, 1,43 milyarlık dev nüfusunun davranışlarını izleyerek, "sosyal güven" başlığı altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi kuruyor. Sistem, vatandaşlarının "kaç puanlık birey olduğunu" belirleyip, ödül ve ceza mekanizmasıyla toplumda güven oluşturmayı hedefliyor.

Çin Devlet Konseyi, 2014'te 2014-2020 dönemini kapsayan "Sosyal Güven Sisteminin İnşası Taslak Programı" adlı rapor yayımlamış, program "Toplumda güvenin mükemmel ve güven kaybının utanç verici olduğu" fikrinden yola çıkmıştı.

Program, tüm vatandaşlar, firmalar ve kamu kurumlarını puanlandıran bir sistem kurulmasını öngörüyor. 2020'ye kadar tüm ülkeyi kapsayacak şekilde kurgulanan sistem çerçevesinde derecelendirme yapılıyor.

İnsanların, "kaç puanlık birey olduğunu" ölçen sistemde puanı yüksek olanlar ödüllendirilirken, tablonun alt sıralarındakiler "kara listeye" dahil edilerek yaptırımlara maruz bırakılıyor.

Ünlü yazar George Orwell'in "1984" romanındaki "Büyük Birader" benzeri şekilde "gözüm sürekli üzerinde" mesajı verdiği belirtilen uygulamanın, ülkede gerçek kimlik bilgileriyle kayıt zorunluluğu olan sosyal paylaşım siteleri, yüz tanıma özelliği olan kameralar, çevrimiçi ödeme metodları gibi platformlar üzerinden derlenecek bilgilerle 2020 itibarıyla tam kapsamlı olarak hayata geçirilmesi öngörülüyor.