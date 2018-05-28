Çin'de ve Fiji'de deprem!

Çin'in kuzeydoğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Şinhua ajansının haberine göre, Songyuan kenti yakınında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. *** Fiji'de orta şiddette deprem Pasifik ülkesi Fiji’de 5,2 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fiji Adaları'nın kuzeybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. AA

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