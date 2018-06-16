"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çin'den ABD'ye: Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder

16 Haziran 2018, Cumartesi 20:15
Çin ulusal haber ajansı Xinhua ABD Başkanı Donald Trump ve küresel ekonomiye zarar vereceği öngörülen korumacı önlemlerini “Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder” sözleriyle eleştirdi.

Çinli yetkililerin Trump’ın 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Xinhua Haber Ajansı, China Daily, ve People’s Daily yayınlarının haberlerinde şu eleştiriler yer aldı;

"Bilge adamlar köprüler, aptallar ise duvar inşa eder.

"Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarına Çin’in en iyi tepkisi genişleme ve dünyaya açılma yolunda devam etmek olur.

"Ayrıca genişlemek ve dünyaya açılmak, dünyadaki en büyük ekonomilerin sorumluluğudur.

"Trump hükümeti küresel ekonomiyi aksatan utanç verici bir rol oynamak konusunda takıntılı.

"Ticaret savaşının kazanını olmaz. ABD’nin başlattığı bir ticaret savaşı küresel ekonomiye, ekonomik küreselleşmeye, çok taraflı ticaret sistemlerine ve küresel üretim tedarik zincirlerine çok ciddi zararları olur.

“ABD’nin yanlış korumacı adımlarının faturasını tüm dünya ödeyecek"

“Beyaz Saray’ın uluslararası ticareti sadece Amerikan seçmeni çekmek için yaptığı sorumsuzca bir tavır. Amerikalı seçmenler ise başkanlarının onların hakları için mücadele ettiğine ikna olmuş durumda.

“Eğer Washington bu tehlikeli macerasından çekilmezse ticaret müzakerelerinin temel ruhunu sert bir şekilde ihlal eden ABD-Çin ticaret savaşı geri tepecek.

“Donald Trump hükümetinin hızla ve sürekli fikir değiştirdiği düşünüldüğünde, henüz tam bir ticaret savaşı başladığını söylemek için hala erken. Çin’in ise konuya ilişkin tutumu başından beri değişmedi.

“Çin dialogdan yana ve ticaret savaşı tehditlerinden korkmuyor.”

Trump’ın 50 milyar dolar değerinde Çin ithalatına ek vergi getirmesinin ardından Çin de aralarında tarım ürünlerinin de olduğu ve toplam değeri 34 milyar doları bulan 545 ABD ürününe ek gümrük vergisi ile 6 Temmuz’dan itibaren misilleme yapacağını duyurdu. Nisan’da yayınlanan ilk listenin ardından Cuma günü açıklanan yeni listede yolcu uçakları ise bulunmuyor.

Çin’in Cuma günü açıkladığı gümrük vergileri, ABD’den ithal edilen, dana eti, domuz eti, kümes hayvanları, balık ve deniz ürünleri, süt ürünleri, sebzeler, mantarlar, meyve, fistic, soya fasülyesi, viski, portakal suyu, tütün ürünleri ve geleneksel, hibrit ve elektrikli otomobilleri kapsıyor.

Çin henüz toplam değeri 16 milyar doları bulan ve aralarında petrol, doğalgaz, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri ve tıbbi malzeme gibi ürünler bulunan 114 ürüne ise henüz ek bir gümrük vergisi getirmedi.

DHA

Etiketler: Çin, ABD, vergi, ticaret, ekonomi
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den ABD'ye: Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder

    Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

    "BM Myanmar'ın yalanlarını desteklemesin"

    İnce Üsküdar'dan Erdoğan'a seslendi

    Soma’da karar bekleniyor

    Isınan havalara dikkat!

    Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor

    OHAL altında seçim yapılması endişesi

    59 milyon seçmen sandık başına gidecek

    Ayrıştırıcı dil, derhal Türkiye’yi terk etsin

    Meteoroloji'den 8 şehre ''kuvveti sağanak'' uyarısı!

    Fransa - Avustralya maçında Dünya Kupası'nda ilk kez "VAR"a başvuruldu

    Kepçe operatörü gözaltına alındı

    Yaralı askerden acı haber geldi

    Bayramın ilk günü 88 bin kişi başvurdu: İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır?

    "Sınırda sıfır tolerans" politikasıyla 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü!

    Suruç'taki saldırıya ilişkin yeni gelişme

    Siyasi partiler arasındaki bayramlaşmadan ''sağduyu'' mesajları

    Yarın 3 maç oynanacak: Son şampiyon Almanya sahaya çıkıyor...

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    AİHM’e ‘hızlı olun’ çağrısı
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!
    ZÜBEYDE MERYEM ŞAKAR

    Müjdeyle gelen bayram
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da hudus delili
    Hasan KOÇ

    Mösyö gevezeler - 3
    Ali Yücesoy

    Melekler medeniyeti
    Orhan GÜLER

    “Hukuk sistemleri ‘şeriat kanunları’na şiddetle muhtaçtır”
    Mehmet ÇETİN

    İhlâs ve sadakat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.