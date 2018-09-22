"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

22 Eylül 2018, Cumartesi 16:36
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Rusya yapımı savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alan ABD’yi uyardı: Pekin’in Rusya ile savunma işbirliğine karışmaya hakkınız yok, bu yüzden bazı sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız.

Açılımı 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası' olan CAATSA kapsamında Rusya'yla savunma alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulayan ABD, Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle cezalandırdığı Çin'den sert yanıtlar aldı.

'İKİ ÜLKE ARASINDA NORMAL İŞBİRLİĞİ'

Çin Dışişleri'nden sonra Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu da ABD'nin Pekin'e karşı yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği savunma kontratlarının, 'iki egemen ülke arasındaki normal bir işbirliği adımı' olduğunu belirtip Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.

'TAM BİR HEGEMONYA ALÂMETİ'

'Yaptırımları hemen iptal etmemesinin ABD için bazı sonuçları olacağı' uyarısında bulunan Wu, şu vurguyu yaptı: "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti."

Wu, yaptırım kararının iki ülke ve orduları arasındaki ilişkileri de ciddi anlamda bozduğunu söyledi.

EKİPMAN GELİŞTİRME BİRİMİNİ HEDEF ALIYOR

ABD'nin, Çin'in Rus yapımı beşinci nesil SU-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya'yla imzaladığı kontratları gerekçe göstererek uygulama kararı aldığı yaptırımlar, Çin Savunma Bakanlığı için silah satın almaktan sorumlu olan Ekipman Geliştirme Birimi ve bu kurumun direktörü olan Li Shangfu'yu hedef alıyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: ABD, Çin, Rusya, ekonomi
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarım her zaman bir numara olacak

    ‘Yemen’de insanlar ot yemeye başladı

    Okullarda yabancı dil neden öğrenilemiyor?

    Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

    Uluslararası işbirliği olmazsa, gelişen teknoloji insanlığı tehdit edecek

    Türkiye Barolar Birliği'nden Ankara'ya yeni adliye talebi

    İki Alman milletvekilinden Erdoğan çıkışı

    Anayasa Mahkemesi'ne 6 yılda 200 bin bireysel başvuru yapıldı

    Ruhani'den Trump'a Saddam benzetmesi

    İran, Irak'a açılan iki sınır kapısını kapattı

    Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü sürüyor

    'Her kenevirden korkmaya gerek yok'

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı

    BM barış gücü askerlerine katı önlemler alındı

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu

    İran'da askeri törene silahlı saldırı

    Doğru saatlerde yenilen yemek, vücuda fayda sağlıyor

    Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Genel

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâm, ümitsizliğe düşmemeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.