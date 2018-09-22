Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Rusya yapımı savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alan ABD’yi uyardı: Pekin’in Rusya ile savunma işbirliğine karışmaya hakkınız yok, bu yüzden bazı sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız.

Açılımı 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası' olan CAATSA kapsamında Rusya'yla savunma alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulayan ABD, Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle cezalandırdığı Çin'den sert yanıtlar aldı.

'İKİ ÜLKE ARASINDA NORMAL İŞBİRLİĞİ'

Çin Dışişleri'nden sonra Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu da ABD'nin Pekin'e karşı yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği savunma kontratlarının, 'iki egemen ülke arasındaki normal bir işbirliği adımı' olduğunu belirtip Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.

'TAM BİR HEGEMONYA ALÂMETİ'

'Yaptırımları hemen iptal etmemesinin ABD için bazı sonuçları olacağı' uyarısında bulunan Wu, şu vurguyu yaptı: "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti."

Wu, yaptırım kararının iki ülke ve orduları arasındaki ilişkileri de ciddi anlamda bozduğunu söyledi.

EKİPMAN GELİŞTİRME BİRİMİNİ HEDEF ALIYOR

ABD'nin, Çin'in Rus yapımı beşinci nesil SU-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya'yla imzaladığı kontratları gerekçe göstererek uygulama kararı aldığı yaptırımlar, Çin Savunma Bakanlığı için silah satın almaktan sorumlu olan Ekipman Geliştirme Birimi ve bu kurumun direktörü olan Li Shangfu'yu hedef alıyor.