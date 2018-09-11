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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Çin'den BM'nin Uygur Türkleri kararına tepki

11 Eylül 2018, Salı 12:01
Çin, ülkenin kuzeybatısında Sincan bölgesinde yaşayan çoğunluğu Müslüman Uygur Türk azınlığa, insan hakları ihlalleri kampanyası yürüttüğünü belirten Birlermiş Milletler'e (BM) tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang'a günlük basın toplantısında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Sincan bölgesinde yaşayan çoğunluğu Müslüman Uygur Türklerine sistematik insan hakkı ihlalleri yapıldığına yönelik açıklamaları soruldu.

Shuang, soruya verdiği yanıtta, BM yetkilisinin Çin'in egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Çin’de etnik Uygur kökenli bir milyona yakın kişinin kitlesel olarak gizli bir şekilde toplama kamplarını andıran yerlerde tutulduğuna dair güvenilir bir çok rapor geldiğini bildirmişti.

Çin tarafı ise suçlamaları kabul etmiyor. Çin, söz konusu insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Amerikalı yetkililerin Çin'e yönelik yaptırım talep etmelerine de tepki gösteriyor. İnsan hakları kayıtlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi durumda olduğunu ileri süren Çin, ülkedeki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu savunmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: BM, Uygur, Türk, Müslüman, Çin
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