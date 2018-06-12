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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Çin'den 'Kim-Trump buluşması' değerlendirmesi

12 Haziran 2018, Salı 14:15
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur’da düzenledikleri zirvede Kore yarımadası için barış mekanizmaların kurmalarını beklediklerini söyledi.

Ortak açıklamada çok sayıda taahhüt var

İlk kez bir araya geldiler

Çin Dışişleri Bakanı Vang, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan Singapur zirvesini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor." ifadesini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin karşılıklı güveni sağlamalarını, dış etkilere son vermelerini, zorlukların üstesinden gelmelerini umduklarını dile getiren Vang, "İki ülke liderinin yarımadanın nükleerden arındırılması için önemli adımlar atmalarını, yarımada ile ilgili temel fikir birliğine varmaları için barış mekanizmasını kurmalarını umuyoruz." diye konuştu.

Kim ve Trump’ın, Singapur Zirvesi’ni “tarih yazan bir zirve” olarak niteleyen Vang, iki ülke liderlerinin eşit diyalog için masaya oturduğunu belirterek, bu zirveyle yeni bir tarihin yazıldığını kaydetti.

Zirvenin Pekin yönetiminin dört gözle beklediği ve sıkı çalıştığı bir hedef olduğunu belirten Vang, ayrıca tüm taraflara da Kore Yarımadası konusunda çaba harcama çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’in Singapur’da buluştuğu zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

AA

Etiketler: çin, abd, kuzey kore
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