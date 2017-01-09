"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Çin'den Trump'a 'intikam' uyarısı

09 Ocak 2017, Pazartesi 10:23
Tek Çin Politikası yayın organları yayımlanan baş yazıda, ABD Başkanı olan Donald Trump'ın 'Tek Çin Politikası'nı reddetmesi durumunda Çin halkının devletinden intikam talep edeceği uyarısında bulundu.

Çin, ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ın "Tek Çin Politikası"nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin "intikam" alabileceği uyarısını yaptı. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organlarından "Global Times"gazetesinde yayımlanan baş yazıda, "Tek Çin Politikası'nın kaprisli bir istekten ibaret olmadığı" vurgulanarak ABD liderlerinin, iki ülke ilişkilerinin istikrarıiçin Asya-Pasifik'teki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

"Pazarlık konusu dahi edilemez"

Söz konusu politikanın "pazarlık konusu dahi edilemeyeceğine" işaretedilen yazıda, "Trump'ın, görevi devraldıktan sonra bu temel prensibi reddetmesi halinde Çin halkının devletinden intikam talep edeceği" uyarısında bulunuldu.Yazı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in hafta sonu Honduras, Nikaragua,Guatemala ve El Salvador'u kapsayan Güney Amerika turuna çıkmasının ardından yayımlandı.Tsai'nin ziyaret edeceği ülkeler arasında aktarma yaparken ABD'nin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacağı kaydedilmişti. Tayvan liderinin, ABD durağında Trump'la veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Pekin yönetimi, daha önce de Tsai'nin ABD'ye uğradıktan sonra ülkede vakit geçirmesini ve "bağımsızlık yanlısı taraflara yanlış mesaj vermesini"engellemesi konusunda Washington'ı uyarmıştı. Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin,Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunun altını çizmişti.

Tayvan'ın kuruluşu 

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, 7 Kasım 2015'te Singapur'da bir araya gelmiş ve 66 yıl sonra yapılan ilk görüşmede, güven inşası ve diyaloğun artırılması amacıyla "kırmızı hat" oluşturulması kararlaştırılmıştı. Pekin ve Taipei arasındaki ilgili yetkililerin doğrudan telefon iletişimi kurabilmesini amaçlayan bu hattın kullanımı, tabanı Tayvan'ınbağımsızlığını savunan Demokratik İlerleyiş Partisi lideri Tsai Ing-wen'ın Mayıs ayında iktidara gelmesinin ardından Pekin hükümeti tarafından askıya alınmıştı.

AA

Etiketler: çin, trump
Okunma Sayısı: 547
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bekir Bozdağ: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir

    Bu illerde okullar yarın tatil..

    Bu tasarıdan milletin haberi yok

    İstanbul'daki tüm uçuşlar durduruldu

    Dolar/TL rekorunu 3,7387'ye taşıdı

    Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Genel Kurulda başladı

    Erdoğan: AB halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir

    ABD'den İran donanmasına uyarı ateşi

    Irak'ta acı bilanço: 1 milyondan fazla kadın dul kaldı

    İstanbul’da mesai saatleri öne çekildi

    Türkiye'deki milyoner sayısı arttı

    Hacı adayları için son tarih 31 Ocak

    AB’nin parçalanması artık daha düşünülemez değil

    Esad: Her şeyi müzakere etmeye hazırım

    Sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

    İran'da 3 gün yas ilan edildi

    Bu dert siyaset üstü

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Maliye Bakanı biberi suçladı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Darbe komisyonu” fiyaskosu
    Genel

    Bu dert siyaset üstü
    Risale-i Nur'dan

    Kar ve soğuğun yüzlerce hikmeti var
    Genel

    67 yıllık ünlü kebapçı iflas etti
    Genel

    Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Genel Kurulda başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Alevîler ve Sünnîler kardeştirler
    Genel

    Marmara Üniversitesi'nin kafası karıştı, öğrenciler mağdur oldu
    Faruk ÇAKIR

    Beraber çare bulalım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aksekililer ve Çelebiler
    Mehmet KARA

    Değişiklik teklifi görüşmeleri başlarken...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.