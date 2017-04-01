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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Çin'den Uygur Müslümanlarına yeni zulümler!

01 Nisan 2017, Cumartesi 10:29
Çin’de “dini aşırılıklarla mücadele” gerekçesiyle Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara yönelik yasaklar ve uygulamalar içeren 15 maddelik bir düzenleme yapıldı. Evlilik, cenaze işleri ve miras bu yasaklardan sadece birkaçı...

Çin hükümetinin, Uygur Özerk Bölgesi'nde "terörizme ve bölücülüğe yönelik artan tehditlere karşı" başlattığı kampanyanın devamında bölgede yaşayan Müslümanlara yeni yasaklar getiren yeni yönetmeliğini Çarşamba günü yayınladı.

DEVLET TELEVİZYONU İZLEMEMEK YASAK

1 Nisan Cumartesi günü yürürlüğe girecek olan düzenlemede 'peçe ve sakalı', devlet televizyonunu izlemeyi reddetme ya da devlet radyosunu dinlemeyi reddetme ve çocuklarına dinlettirmemeyi yasakladı. Resmi eğitim sitesi News.ts.cn, İslami hareketleri "aşırılık yanlısı tezahürler" olarak nitelendirerek ulusal eğitime başladı. Uygur Özerk Bölgesinde kırsal kesimlerde güvenlik ve gözetim önlemleri artırılarak bölgeye binlerce ağır silahlı polis konuşlandırıldı. Çin güvenlik güçleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde büyük bir "anti-terör" mitingi düzenledi. Hükümetin "aşırılık" olarak gördüğü, günlük yaşamın çeşitli yönlerini kapsayan 15 maddelik öğe veya davranış listesinde neredeyse İslami yaşamın birçok özelliği yer aldı.

EVLİLİK - CENAZE VE MİRAS'TA İSLAMİ KURALLAR YASAK

Yönetmelik uyarınca, evlilik ya da boşanma ya da başkalarının düğün, cenaze törenlerine ve miraslara karışmak için yasal işlemler yerine dine başvurmak aşırı görülerek yasaklanmış eylemler kapsamında. Diğer işlemler arasında, aile planlaması politikalarının uygulanmasına müdahale etmek veya sabote etmek ve ulusal kimlik kartlarına, ev kayıt defterlerine veya Çin para birimine kasıtlı olarak zarar vermek.

HELAL KAVRAMI KULLANMAK YASAK

Mevzuata göre, gıda ile ilgili olmayan bölgelerde Helal kavramının uygulanması ya da başkalarının laik hayatlarına müdahale etmek için kullanılması da aşırı bir eylem olarak kabul edilir. Yeni yönetmelik ile, İslami içerikli yayın, basım, dağıtım, satış, üretim, video, mağaza, yasaklanıyor. Aile planlaması politikasının uygulanmasına engel teşkil edilme sayılan çocuk doğum sayısı ceza sebebi.

İHBAR DA YASAYA GİRDİ

Halka açık yerlerde, toplu taşıma, tren istasyonları, havaalanları gibi kamuya açık alanlarda peçe takan kadınların derhal emniyet güçlerine ihbar edilmesi gerektiği de maddeler arasında.

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  • CESUR ADAM

    02.04.2017 07:45:04

    Allahım sen dinkardeşlerimize sabır,metanet,gayret ve davalarında muzafferiyet nasibeyle.

Risale-i Nur Külliyatı

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