Çin Devlet Başkanı'na ömür boyu yetki verildi

Çin Parlamentosu, Devlet Başkanı Xi Jinping’nin yönetimde kalacağı döneme ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

Çin Parlamentosu bu sabah aldığı bir kararla, Başkan Xi Jinping’in yönetimde kalacağı 5 senelik iki dönem sınırını kaldırdı. Ülkenin en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin başkent Pekin’de düzenlenen toplantısında yapılan oylamada, tarihi nitelikteki anayasa değişikliği 2’ye karşı 2 bin 958 oyla kabul edildi. Sandıktan 1 geçersiz, 3 de çekimser oy çıktı. Bu kararla otoritesini güçlendiren Xi Jinping, ülkesini askeri ve ekonomik alanlarda süper güç haline getirmeyi planlıyor.

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang delegelerinden Ju Xiuqin verilen kararı, "Bu herkesin olmasını umduğu acil bir karardı" şeklinde değerlendirdi. Doğu Shandong bölgesinden bir delege de "Başkan Xi, bu zamana kadar birçok ekonomik reform gerçekleştirdi ve yolsuzlukla mücadelede ciddi adımlar attı. Onu desteklememizin sebeplerinden bazıları bunlar. Xi’nin daha yapacak çok işi var" şeklinde konuştu.