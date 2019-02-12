Çin Devlet Başkanı Şi’den orduya “hazır ol” emri

Çin Devlet Başkanı ve Merkezi Askerî Komisyonu Başkanı Şi Cinping, ordunun savaşa hazırlığa odaklanmasını öngören bir düzenlemeye imza attı.

“Halkın Günlüğü” gazetesinin haberine göre Şi, Çin Komünist Partisi’nin yeni dönemde orduyu güçlendirme hedefleri çerçevesinde, dünyanın en iyi ordusunun inşa edilmesi, ordunun savaş hazırlığına odaklanması, savaşma kabiliyetinin arttırılması, disiplin ve denetiminin güçlendirilmesini ihtiva eden Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Eğitim ve Denetim Düzenlemesi’ni imzaladı. 1 Mart’ta yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında ordunun, yeni durumlar altında askerî eğitim stratejilerini pekiştirmesi, askerî eğitim denetiminin güçlendirmesi, gerçek savaş tatbikatları icra etmesi teşvik edilecek ve savaşa hazırlık kabiliyeti arttırılacak. Düzenleme, türünün ilk örneği olarak değerlendiriliyor. Dünyada savunma bütçesi konusunda ABD’nin ardından ikinci sırada bulunan Çin bu alana ayırdığı bütçelerle dikkati çekiyor. AA

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