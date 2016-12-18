Çin, el koyduğu ABD denizaltısını teslim edecek

Çin Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi’nde Washington yönetimine ait insansız denizaltı aracının ABD’ye teslim edileceğini bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, 15 Aralık’ta söz konusu bölgede Çin ordusu tarafından alıkonulan insansız denizaltı aracına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Çin ve ABD arasında konuya dair iletişimin devam ettiğini kaydetti.

Yang, denizaltına yönelik gerçekleştirilen incelemelerin ardından Çin’in insansız denizaltıyı ABD’ye uygun şekilde teslim etmeye karar verdiğini belirtti.

ABD’nin Güney Çin Denizi’ne yakın keşif ve askeri gözlem yapmak için sıklıkla gemi ve uçak gönderdiğini hatırlatan Yang, "Çin, ABD’nin bu tür eylemlerine kararlılıkla karşı çıkıyor ve Washington yönetiminin söz konusu eylemlerini durdurmasını talep ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yang, ülkesinin ABD’nin Güney Çin Denizi'ndeki ilgili eylemlerine karşı tedbirli davranmaya devam edeceğini ve buna karşılık gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetlerinden bir yetkili dün Güney Çin Denizi’nde kimliği belirlenemeyen bir insansız denizaltının tespit edildiğini ve seyrüsefer serbestisinin güvenliğini sağlamak için araca ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, dün Güney Çin Denizi'nde denizaltında "bilimsel veri" toplayan ABD'ye ait insansız denizaltı aracına Çin donanması tarafından el konulduğunu açıklamış, ABD'nin resmi olarak şikayetçi olduğunu ve insansız denizaltı aracının iade edilmesini talep ettiklerini bildirmişti.

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına ABD ve bölge ülkeleri karşı çıkıyor.