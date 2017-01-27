Çin Horoz Yılı'na girdi

Çin'de hayvan takvimine göre yılbaşı kabul edilen Çuncie (Bahar Bayramı) ve "Horoz Yılı" kutlamalarla karşılandı.

Başkent Pekin'de ve ülke genelinde Horoz Yılı dolayısıyla caddeler ve meydanlar sarı, kırmızı ve mavi renkte fenerlerle süslendi.

Çin genelinde Horoz Yılı'na girilmesi nedeniyle Pekin'de gündüz ve gece vakti belirli aralıklarla havai fişekler atıldı. Çinliler, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve çatapat patlatmanın "kötü ruhları kovduğuna" inanıyor.

Yeni yılın huzur, bereket, sağlık ve zenginlik getirmesi için kullanılan Çince deyimler evlerin kapılarına asıldı.

Geleneksel hayvan takvimine göre bu gece "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na giren ülkede, yeni senenin "şans ve bolluk" getireceğine inanılıyor.

Yeni yıla tüm aile bireyleriyle girmenin en önemli geleneklerden biri olduğu ülkede, Çinliler, Horoz Yılı akşamı, önce geleneksel bayram yemeğinde bir araya geldi, ardından sokaklara dökülerek geceyi çatapat patlatarak kutlamaya başladı.

Yeni yıl gecesi boyunca alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, şehirler yoğun bir barut dumanı ve kokusuyla kaplandı. Ülkede bu yıl, Çin Kamu Güvenliği tarafından kaza ve ölümlere yol açtığı gerekçesiyle havai fişek kullanımına sınırlama getirildi.

Ülkede Bahar Bayramı nedeniyle verilen 7 günlük resmi tatil, 3 Şubat'a kadar sürecek. Halk, bayram hazırlıkları ile akraba ve dost ziyaretleri için tatil öncesi ve sonrasında izin alarak genellikle bu süreyi 40 güne kadar uzatıyor.

Çin'de her yıl yüz milyonlarca kişi Bahar Bayramı'nı ve o seneki hayvan yılını kutlamak üzere çalıştıkları bölgelerden memleketlerine gidiyor. Ülkede, yurt dışı ve yurt içi yolculuk sayısının zirveye çıktığı bu dönemde, 3 milyar civarında seyahat yapılıyor.

Memleketine giden ve yurt dışına seyahate çıkan Çinlilerin boşalttığı büyük metropoller, bu dönemde adeta hayalet kenti andırıyor.