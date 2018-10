Çin: Interpol Başkanı Hongwei sorguda

Açıklama, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın kendi içinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmaya destek verildi.

Hongwei'nin halen yardımcılık görevini yürüttüğü Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın web sitesinden duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meng Hongwei hakkında rüşvet alıp verme ve ayrıca yasaların ihlali şüphesi ile açılan soruşturma son derece zamanında, kesinlikle doğru ve akıllıca bir adım"

Interpol'ün 'kayıp' başkanı istifasını sundu

Interpol'den yapılan yazılı açıklamada ise Meng Hongwei'nin istifa ettiği bildirildi.

