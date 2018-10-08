Çin: Interpol Başkanı Hongwei sorguda

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) istifa eden Başkanı Meng Hongwei'nin "Rüşvet alıp verme' şüphesiyle Çin'de sorguda olduğu bildirildi.

Açıklama, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın kendi içinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmaya destek verildi.

Hongwei'nin halen yardımcılık görevini yürüttüğü Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın web sitesinden duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meng Hongwei hakkında rüşvet alıp verme ve ayrıca yasaların ihlali şüphesi ile açılan soruşturma son derece zamanında, kesinlikle doğru ve akıllıca bir adım"

Interpol'ün 'kayıp' başkanı istifasını sundu

Interpol'den yapılan yazılı açıklamada ise Meng Hongwei'nin istifa ettiği bildirildi.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 Ekim 2018

Interpol'den yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Meng Hongwei'nin Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.

Hongwei'nin kayıp olduğu duyurulmuştu

Meng Hongwei'nin kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Meng Hongwei, ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrılmış bu tarihten beri kendisinden haber alınamamıştı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan dün yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Meng Hongwei'nin yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Hongwei Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.