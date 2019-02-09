Çin işkencesine 2 yıl dayanabildi

Uygur halk ozanı Abdurehim Heyit’in Çin’de 2 yıldır tutulduğu kampta öldüğü açıklandı.

Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklandığı ve kampa gönderildiği belirtilen Uygur halk ozanı Abdurehim Heyit’in, öldüğü bildirildi. 2017’de Çin hükümeti tarafından tutuklanan Doğu Türkistanlı Heyit’in ölüm haberini Türk dünyası müzikleri üzerine çalışan sanatçı Bünyamin Aksungur, sosyal medya hesabından duyurdu. Aksungur mesajında “Zalim Çin yönetiminince UÇRAŞKANDA ‘Karşılaşınca’ ve ATALAR adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkûm edilmişti. Kamp dedikleri hapishanede türlü ve ağır işkenceler gördü. Ziyaretine sadece oğlu gidebilmiş ve babasını çok zayıflamış ve bitkin bulduğunu söylemişti. 8 yıl işkence altında yaşayabileceğine inanılmıyordu. Öyle de oldu. 2 yıl dayanabildi. Daha önce de öldüğü/öldürüldüğü yolunda haberler geliyor ancak teyid edilemiyordu. Maalesef bu kez haber doğru! ABDUREHİM HEYİT millî şehidimizdir. Allah rahmetiyle mekânını Cennet eylesin. Başta Uygur Türkleri olmak üzere, bütün zulüm görenlere yardım eylesin. Allah, başta zalim Çin yönetimi olmak üzere bütün zalimlerin belâsını versin.” ifadelerine yer verdi.