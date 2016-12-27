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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Çin, kamu güvenliği bahanesiyle 3 bin 500 camiyi yıktı

27 Aralık 2016, Salı 18:38
Çin hükümeti, Uygur Özerk Bölgesi'nde kamu güvenliğine aykırı olduğunu gerekçe göstererek son üç ayda 3 bin 500 camiyi yıktı.

Çin işgali altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nde son üç ayda 3 bin 500 cami kamu güvenliğine aykırı olduğu iddiasıyla yıkıldı. Bölgedeki demografik değişimi amaçlayan Çin hükümeti, camilerin harabe olduğunu öne sürerek yıkımlarını sürdürüyor.

Dünya Bülteni'nin Radio Free Europe'a dayandırdığı haberine göre, bölgedeki Müslümanlara siyasi ve sosyal açıdan büyük baskı uygulayan Çin yönetimi, camilerin ortadan kalmasına yönelik adımlarını gün geçtikçe sertleştiriyor. RFE muhabirlerinin Sincar'daki Tokkuzak emniyet yetkililerinden aldığı bilgilere göre, camilerin çoğunluğu 'ibadet için sağlam olmadığı' gerekçe gösterilerek yıkılıyor.

Çin, Uygur Özerk Bölgesi'nde 23 milyon Müslüman'ın yaşadığını iddia etse de, akademik kaynaklar bu rakamın 50 milyondan fazla olduğunu belirtiyor.

HER CAMİYE 1 MEMUR AJAN OLARAK YERLEŞTİRİLDİ

Çin yönetimi "İstikrarı korumak" amacıyla bölgedeki camilere 350 memur tayin ettiğini açıklamıştı. Komünist Parti'ye bağlı televizyon kanalının duyurulan haberde camileri izleme kararının ardından raporlar hazırlanacağı da belirtilmişti.

Doğu Türkistan halkı gizli takibin ve faaliyetlerin yakından izlendiğini, yapılan her toplantı ve faaliyette Çinli yetkililerin de katıldığını belirtiyor.

BURKA VE ORUÇ YASAĞI

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini faaliyetler konusunda yaptığı baskıyla gündeme gelen Çin'in, bölgede kamu çalışanlarına oruç yasağının yanı sıra bölgesel bazda burka ve sakal gibi kılık kıyafette kısıtlamaları bulunuyor.

HRİSTİYANLAR DA BASKI ALTINDA

Hristiyan nüfusun yoğun yaşadığı ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde de misyonerlik faaliyetlerine karşı yasa dışı inşa düzenlemeleri adı altında, son bir kaç yılda bin 500'e yakın kilise tahrip edildi ya da taşınmaya zorlandı. Ülkedeki Hristiyan toplumu yapılan duruma karşı protesto düzenlese de durum değişmezken, kiliseleri savunan Hristiyan Çinli bir avukat, "Ülke güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "toplum istikrarını bozmak" suçundan 7 ay süreyle alıkonulmuştu.

İnsan hakları ve dini inançlar özgürlüğü konusunda özellikle Batılı ülkelerce eleştirilen Çin'in, Şi'nin hükümet ve ÇKP nezdinde dini inanç özgürlüğüne saygı duydukları konusunda bu yeni açıklamasıyla nasıl bir süreç izleyeceği de merak konusu. Ülkede son yıllarda dini aşırılıklar ve fikirler bağlamında önlemler artırılırken, özellikle bölgesel olarak din faaliyetlerine karşı güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda.?

Etiketler: çin, cami
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  • Necmi

    28.12.2016 09:13:02

    Eee ne yapsin adamlar.baktilar muslumanlar birbirini yiyor musluman muslumana zulmediyor cadi avi baslatmis ve bunu buyuk kin ve nefretle yaparken firsattan istifade bis durmuyor.vu abaliya

  • Abdurrahman KOÇAK

    28.12.2016 08:56:10

    Şanghay sürprizi....Bakalım daha neler çıkacak...

  • vefa umurca

    28.12.2016 00:17:27

    bu da Şangay 3500 lüsü olsa gerek!!!!!!!!! yuhhhhhhh........

  • CESUR ADAM

    27.12.2016 22:48:32

    ŞANGHAY davetiyesi göndermişler RTE ye.

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