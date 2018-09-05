Çin'li havayolu şirketi Türkiye uçuşlarını yeniden başlatıyor

Çinli havayollarının Türkiye’ye yeniden sefer düzenlenmesi yönündeki girişimler, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'in Türkiye'ye dönme kararıyla ilk somut sonucunu verdi.

Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) girişimiyle başlatılan Çinli havayollarının Türkiye’ye yeniden sefer düzenlenmesi yönündeki girişimler, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'in Türkiye'ye dönme kararını resmen açıklaması ile ilk somut sonucunu verdi.

Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararı aldı. China Southern'in ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak. Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi.

Çinli şirket Türkiye seferlerini 2016 yılında durdurmuştu. Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

"Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, China Southern’ın yeniden Türkiye’ye sefer düzenleme kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bayındır, şu bilgileri verdi:

"China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en karlı hat olmasına karşın durdurmuştu. Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul etmişlerdi ve bu kararı açıkladılar. İki ülke arasında THY’nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor."

"Sefer sayılarındaki artış Çinli turist sayısında artışa yol açacaktır"

Türk turizm sektörünün uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğunu aktaran Bayındır, "İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu” diye konuştu.