Çin, Mangkhut süper tayfunu için yüksek alarmda

Filipinler’in kuzeyini vuran ve en az 25 kişinin ölümüne sebep olan süper tayfun Mangkhut, Çin’in güney kıyılarına ulaştı. Yetkililer en yüksek olan 10’uncu derece alarma geçilmesi kararı aldı. Çinli yetkililer süper tayfun Mangkhut'u 'Fırtınaların Kralı' ilan etti.

2018’in en şiddetli tayfunu Mangkhut, Filipinler’in Luzon adasında toprak kaymalarına neden oldu. Yaralılara yardım eden kurtarma ekibinden iki kişi heyelan nedeniyle öldü. Filipinler’de Cumartesi günü saatte ortalama 200 kilometre hızı bulan rüzgar, şiddetini biraz hafifleterek saatte 145 kilometre hızla Çin’in güney kıyılarına ulaştı. Hong Kong’da acil alarm durumuna geçen yetkililer, bölgedekilerin Mangkhut’a hazırlıklı olmaları için çağrılar yapıyor. Hong Kong sakinleri camlarını ve kapılarını sağlamlaştırarak ve gıda malzemesi depolayarak süper tayfunun bitmesini bekliyor. Öte yandan Hong Kong'daki tüm uçuşlar iptal edilirken tedbir amaçlı 6 bin bot sipariş edildi. Açık denizdeki petrol platformlarında çalışan işçiler ise tahliye edildi. Filipinler’de en az 25 ölü, 13 kayıp Filipinler’in kuzeyini vuran süper tayfun Mangkhut, bölgede birçok ağacın, elektrik direğinin, çatıların ve dükkanların hasar görmesine sebep oldu. En az 25 kişinin öldüğü afet nedeniyle toprak kaymaları yaşandı. Bu nedenle bölgede 13 kişinin kaybolduğu belirtildi. Binlerce kişi güvenli alanlara sevk edilirken, bölgede eğitime ara verildi ve çok sayıda uçak seferi ertelendi. Binlerce çiftçi ve balıkçı süper tayfundan olumsuz etkilendi. Süper tayfun nedir? Tayfunlar hızlarına göre kategorilendiriliyor. Saatte 200 kilometre ve üstü hızda esen Mangkhut, en şiddetli tayfunların yer aldığı 5’inci kategoride bulunuyor. Euronews Türkçe

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