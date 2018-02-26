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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Çin Müslümanlara baskıyı arttırdı

26 Şubat 2018, Pazartesi
Çin’de azınlık olarak yaşayan Hui Müslümanları camilerde verilen dini eğitimin yasaklanmasına ve baskıya karşı tepki gösterdi.

Hui Müslümanları endişeli. Çin’de azınlık olarak yaşayan Hui Müslümanları camilerde verilen dinî eğitimin yasaklanmasına karşı tepki gösterdi.

Çin’in Kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinde yaşayan Müslümanlar, hükümetin Uygur Müslümanlarına yaptığı baskıların benzerinin kendilerine de yapılmasından endişe duyuyor. Ocak ayında Guanghe bölgesindeki yerel hükümetin eğitim yetkilileri Müslümanların yoğun olarak bulun- duğu yerlerde Çin’de bir ay süren yeni yıl tatili boyunca çocukların din eğitimi almasını yasakladı. Yasağın içeriği tam belli olmazken inanç özgürlüğüne aykırı olan bu uygulamanın tatilden sonra da devam edeceği belirtiliyor. Linxia şehrinde yaşayan halk, Çin hükümetinin diğer bölgelerde de benzer yasakları uyguladığını söyledi. Bölgede yaşayan bir imam bu politikaların Çin anayasasına aykırı olduğunu dile getirdi. Çin Diyanet İşleri İdaresi ise konu hakkında yorum yapmadı. Çin Meclisi Danışma Bürosunun yaptığı açıklamada yasaların Çin vatandaşlarının inanç özgürlüğü haklarını fazlasıyla garanti altına aldığı iddia edildi.

Minareden ezan yasağı

Çin devlet medyası, cami minarelerinden okunan ezanın gürültü kirliliği oluşturduğunu söyleyerek Hui’lerin yaşadığı bölgelerde ezanın kaldırılması yönünde adımlar attığını bildirdi. Devlet yönetimindeki Çin İslâm Birliği de yeni inşa edilen camilerin büyük olmasına ve Arap mimarisine uygun yapılmasına tepki gösterdi. Camilerin geleneksel Çin mimarisine uygun olması gerektiğini söyledi.

HABER: FURKAN ENES DURAK - İSTANBUL

Etiketler: furkan enes durak
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  • mesut alaca

    26.2.2018 02:56:01

    tebrikler hernekadar size kızıyoruz bazı mevzularda ama İslam alemi ile ilgili haberleride veriyorsunuz hadi bakalım

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