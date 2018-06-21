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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çin ordusu ABD'yi eleştirdi: Askeri yatırımlar ABD'yi yeniden güçlü yapmaz

21 Haziran 2018, Perşembe 17:00
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yayını olan ‘PLA Daily'de yayınlanan bir makalede, ABD'nin askeri harcamalarını artırması ele alındı ve ABD'nin ‘Make America great again' sloganına gönderme yapılarak ‘Askeri harcamaları artırmak Amerika'yı yeniden güçlü yapmaz' denildi.

Çin ordusuna bağlı Askeri Bilimler Akademisi Savaş Çalışmaları bölümünden Li Şiang tarafından yazılan makalede, ABD Temsilciler Meclisi'nin, toplam savunma bütçesini bir önceki yıla göre yaklaşık 20 milyar dolar artırarak 717 milyar dolara yükseltecek 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı kabul ettiği aktarıldı ve bunun 2008'den günümüze ‘rekor düzeyde bir artırım' olduğu vurgulandı.

Makalede ABD ordusundaki skandalardan da söz edildi. Skandallar ve kazalar arasında, ABD Donanması'na ait USS Fitzgerald (DDG-62) ve USS John S. McCain (DDG-56) gemilerinin geçen yıl karıştığı kazalar sonucunda toplamda 17 subay ve askerin ölümü ve ABD'nin Wyoming'de bulunan yüksek güvenlikli üssündeki askerlerin adlarının karıştığı uyuşturucu skandalları hatırlatıldı.

 

'ABD ASKERLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR 10 YILDA YÜZDE 15 ARTTI'

"Daha da kötüsü, denizaşırı ülkelerde bulunan ABD askerleri yerel halk gözündeki popülerliğini kaybediyor" denilen makalede, RAND Corporation tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Araştırmaya göre, geçtiğimiz 10 yıl içinde, denizaşırı ülkelerde bulunan ABD askeri birliklerine yönelik saldırılar yüzde 15 oranında arttı. Bu rakam Ortadoğu ve Afrika için yüzde 20 civarındaydı. Bu rakamlara göre, denizaşırı ülkelerde bulunan ABD askerlerine yönelik saldırılar son 10 yıl içerisinde her 15 günde bir arttı.

Trump'ın son bir yıl içerisinde aldığı ekonomik, askeri ve siyasi kararların ABD'nin gücünü ve liderliğini tahrip ettiği bildirildi ve "Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların beklentisi güvenlik ve istikrardır. İnsanların genel eğilimi işbirliği ve ‘kazan-kazan' politikaları yönündedir. ABD, savunma harcamalarına daha fazla yatırım yaparak ‘kendisini yeniden güçlü' yapamaz" denildi.

 

'TEK SÜPER GÜÇ OLMAK İÇİN ATTIĞI PERVASIZ ADIMLAR'

Makalede ayrıca, ABD'nin askeri harcamalarını ‘tek süper güç olma isteğinden ötürü' artırdığı belirtildi ve "ABD yetkilileri, ‘Amerika'yı yeniden güçlü yap' hedefine ulaşmanın önündeki en büyük engelin, ordusunun yeterince güçlü olmaması değil, tek süper güç olmak için attığı pervasız adımlar olduğunu fark etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: ABD, Çin, ordu, asker
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