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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Çin orta menzilli füzelerle tatbikat yaptı

07 Şubat 2017, Salı 15:56
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik taarruz gücünü oluşturan Roket Kuvvetleri'nin DF-16 tipi balistik füzelerle askeri tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sona eren Bahar Bayramı'nda gerçekleştirilen tatbikat, Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan kısa videoyla aracılığıyla duyuruldu. 

Hong Kong merkezli Phoenix TV, DF-16’nın 1000 kilometre menzili bulunduğunu kaydetti. Televizyon, balistik füzenin ülkenin doğu kıyılarına yerleştirilmesi durumunda Doğu Çin Denizi'ndeki hedefleri vurabileceğini belirtti. Çin ile Japonya arasında ihtilafa yol açan Diaoyu Adaları söz konusu denizde bulunuyor. 

Japonların Senkaku olarak adlandırdığı adalar, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Tokyo'ya geçen haftasonu gerçekleştirdiği ziyarette gündeme gelmişti. Mattis, Japonya-ABD Müşterek Savunma Antlaşmasının Senkaku adalarını kapsadığını söylemişti.

DHA

Etiketler: çin
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