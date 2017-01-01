Çin, Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na Ortaköy'deki terör saldırısı dolayısıyla taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından yayımlanan duyuruya göre, Bakan Wang mesajında Çin'in Ortaköy'deki terör saldırısını sert biçimde kınadığını kaydetti. Terörizmin her türlüsüne karşı çıktıklarını belirten Bakan Wang, Türkiye ve uluslararası toplumla el ele vererek teröre karşı işbirliğini güçlendirmeye, bu yolla bölge ve dünyada istikrar ve emniyeti muhafaza etmeye hazır olduklarını da ifade etti. DHA

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