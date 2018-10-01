Çin vatandaşlarını ‘puanlıyor’

Çin yönetimi, 1,43 milyarlık dev nüfusunun davranışlarını izleyerek, “sosyal güven” başlığı altında sıralayacak büyük bir puanlama sistemi kuruyor.

Sistem, vatandaşlarının “kaç puanlık birey olduğunu” belirleyip, ödül ve ceza mekanizmasıyla toplumda güven oluşturmayı hedefliyor. Çin Devlet Konseyi, 2014’te “Sosyal Güven Sisteminin İnşası Taslak Programı” adlı bir rapor yayımlamıştı. Program, tüm vatandaşlar, firmalar ve kamu kurumlarını puanlandıran bir sistem kurulmasını öngörüyor. 2020 yılına kadar tüm ülkeyi kapsayacak şekilde kurgulanan sistem çerçevesinde derecelendirme yapılıyor. İnsanların, “kaç puanlık birey olduğunu” ölçen sistemde puanı yüksek olanlar ödüllendirilirken, tablonun alt sıralarındakiler “kara listeye” dahil edilerek yaptırımlara maruz kalıyor.

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