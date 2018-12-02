"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Çin ve ABD arasında 3 aylık ticaret anlaşması

02 Aralık 2018, Pazar 10:19
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'deki görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiği ve birçok konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

Yeni müzakereler başlıyor

Buna göre ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir anlaşmaya varabilmek amacıyla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak ve bu süre içinde iki ülke de karşılıklı olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyecek.

Açıklamada ayrıca Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa yüzde 10'luk tarifenin yüzde 25'e yükseltileceğine vurgu yapıldı.

Çin'in ABD'den hemen tarım ürünleri ihraç etmeye başlayacağına işaret edilen açıklamada, Çin'in ayrıca kayda değer bir miktarda enerji, endüstri ve diğer alanlarda üretilen ürünlerden alarak iki ülke arasındaki "ticaret dengesizliğinin" azaltılmasına katkı yapacağı belirtildi.

Kuzey Kore konusunda iş birliği mesajı

Trump ile Şi arasındaki görüşmede Kuzey Kore konusunun da ele alındığına işaret edilerek, "Başkan Trump ve Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda çaba göstereceklerdir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Şi'nin, daha önce onaylanmayan Qualcomm-NXP anlaşmasına onay vermeye açık olduğu bilgisine de yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer, ağustos ayı başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, 1 Ocak 2019'dan itibaren söz konusu oranın yüzde 25'e yükseltileceğini belirtmişti.

Pekin yönetimi ise 23 Ağustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uyguladığını kaydetmişti.

AA

Etiketler: Çin, ABD, ticaret,
Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Havalimanı'nda işçiler yine mağdur edildi

    Çin ve ABD arasında 3 aylık ticaret anlaşması

    Moritanya muhalefetinden Suudi Prens'in ziyaretine tepki

    G20 Sonuç Bildirgesinde nelere dikkat çekildi?

    Evinde ölü bulundu
    📷

    Karikatürler

    Patatesler çürürken neredeydiniz?

    Madde bağımlılığında korkutan artış

    Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı

    Latif Salihoğlu Mersin’de

    'Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir'

    Macron, Selman'a ne dediğini açıkladı

    'Fransızların yüzde 84'ü destekliyor'

    Galatasaray, dünya rekoru kırdı

    Beyaz Saray: Gayriresmi görüştüler

    Trabzonspor Kayseri'den galibiyetle döndü

    Erdoğan ile Trump G20'de ikinci kez bir araya geldi

    10 bin kanser hastasının gözü SGK’da

    CHP'nin 'asgari ücret' teklifinin detayları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözüm ifna değil, ikna
    Genel

    Patatesler çürürken neredeydiniz?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İyi uykular Türkiyem
    Mustafa ORAL

    Uğurlar ola Hafız Nebi!
    Genel

    Evinde ölü bulundu
    Faruk ÇAKIR

    Helâl ye, helâl yaşa
    Risale-i Nur'dan

    İmanda, manevî bir Cennet var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    G20 Sonuç Bildirgesinde nelere dikkat çekildi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.