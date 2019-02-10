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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Çin zulmü ABD'de de lanetlendi: ''İnsanlık dışı zulümler yapılıyor"

10 Şubat 2019, Pazar 11:00
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ABD'nin New York kentindeki Çin Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

IGMG ABD teşkilatı tarafından düzenlenen gösteriye, ABD yaşayan Türkler ve Uygur Türkleri katıldı.

"Uygurları öldürmeyi durdurun"

Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları ile Manhattan'daki Çin Başkonsolosluğunun karşısında toplanan göstericiler, "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Başını çevirip ilgisiz kalma", "Uygurları öldürmeyi durdurun" yazan pankartlar ve attıkları sloganlarla Uygur Türklerine yönelik baskıların bir an önce durdurulmasını istedi.

ABD IGMG Başkanı Ayhan Özmekik, burada yaptığı konuşmada, Çin devletinin uygur Türklerine uygulamış olduğu zulmü kınamak için toplandıklarını belirterek, "Sözlerime başlarken çok hüzünlü olduğumu belirtmek istiyorum. Okuduğu türküler ve söylediği destanlarla mazlum Doğu Türkistan halkının sesi olan sanatçı Abdürehim Heyit haksız yere tutulduğu hapishanede şehit olmuştur. Makamı cennet olsun. Çin'in Doğu Türkistan’da uyguladığı asimilasyon ve zulüm politikasının acı bir yansıması olan bu menfur hadiseyi kınıyoruz." diye konuştu.

Özmekik, IGMG olarak dünyanın bütün başkanlarına, başbakanlarına, mektuplar gönderdiklerini belirterek, Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalınmaması çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

"Yılllardır Doğu Türkistan’da insanlık dışı zulümler yapılıyor"

İnsan hakları ile ilgili bir konferansa katılmak için Almanya'dan New York'a gelen Dünya Uygur Kongresi Genel Başkanı İsa Dolkun da yaptığı açıklamada, yıllardır Doğu Türkistan’da insanlık dışı zulümler yapıldığını vurguladı.

Dolkun, "BM'den, ABD'den, Türkiye’den ve dünyanın diğer ülkelerinden insanlık namına, hiç günahı olmadığı halde işkence gören, tutuklanan Doğu Türkistan halkına sahip çıkmalarını, Çin'e yaptığı zulümleri durdurması için baskı yapmalarını istiyoruz." dedi.

Yaklaşık bir saat süren protesto gösterisi, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sonra erdi.

AA

Etiketler: çin zulmü, doğu türkistan
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  • Emin Kasım

    11.2.2019 11:22:58

    Bu yüzden den piyasa olan borçlar ödenememekte yüzlerce Türk rk esnafi o bölgeden alacaklarıni alamamakta ve ticaretini sürdürememektedir mağdur olan sadece uygurlarda degil civanmert Türk esnafida ayni zamanda büyük zararlarına ses çıkarmamaktadir ordaki zulüme maruz kalanlarin acilarini çoğaltmamak için n yaptiklari feragata müteşekkirim.Bu ora ile ticarete vesile olan devlet büyüklerimiz bu sorunu çozmeli ordaki soydaslarimizin teveccühünü boş çevirmemeli ve bir an önce bir kaç gündür başlayan çin hukumetine olan soydaşlarimiza olan zulmünü sona erdirme çağrısını dahada kuvvetli şekilde devam ettirmelidir. Teşekkürler Türk Milleti hükumetimize yaptığıniz çağrılar makes bulmuş ve konunun takipçisi olmuş ve olacaktır teşekkürler Yeni Asya kavli ve fiili duaya devam etmeliyiz

  • Emin Kasım

    11.2.2019 11:15:10

    Maalesef Abduveli Eyüp beyin yazdıkları sadece buzdağının görünenleri bende bu Çin hükümetinin faşist asimilasyon ve zulmunden çekenlerdenim6 yıldan fazla sure Türkiye nin guzide markalarını çinde uygur bolgesinde binlerce insanın beğenerek giyio tanimasina vesile oldum güzel Türkiyemizin ihracatina milyonlarca dolar katkı sağladım anacak şuan başta bacanak ve baldızım Turkiyeye gelio turk mali alaip satma suçundan 2 yıldır kampalarda 4 çocuğu anasiz babasiz büyümektedir kayin pederim kayinbiraderlerim bacanaklar hepsi bu kamplarda şuan dayilarim ve kuzenlerimden hiç haber alamamaktayim benim oraya olan ticaretimden kaynaklanan alacaklarımizaten talep edememkteyim irtibatimiz kalmamıştır

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