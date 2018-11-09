"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Çin zulmü ağlattı

09 Kasım 2018, Cuma 19:56
Ülkesine dönmeden önce Çin'de gazetecilik yapan James Palmer, Çin'in Uygur Türkleri'ne yaşattığı zulmü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlâllerini anlatmakta zorluk çeken ünlü İngiliz gazeteci James Palmer, gözyaşlarına boğuldu. James Palmer, “Asya Toplumları” hakkında düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, Çin’in Uygur Türklerine ve ülkedeki diğer etnik azınlıklara yaşattığı baskı ve şiddeti dünya kamuoyuna anlatmak isteyen gazetecilerin yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre, Palmer panelde, ‘’O insanlarla (Doğu Türkistandaki tanıdıkları) artık konuşamıyorum, çünkü ortadan kayboldular. Hatta bir keresinde onlarla konuştuğum esnada gelip onları tutukladılar. Sonrasında diğer haber kaynaklarım üzerinden onlara ulaşmaya çalıştım ancak hiçbir şekilde haber alamadım. Birkaç ay önce, ben ve diğer pek çok yabancı gazeteci arkadaşım mecburen çalışmayı bırakarak, Çin’den ayrıldık. Sonrasında, bölgedeki kaynaklarımıza ulaşmaya çalıştık. Ancak hiç biri cevap vermedi. Çünkü bizimle temasa geçerlerse tutuklanacaklarını ve toplama kamplarına gönderileceklerini biliyorlardı. Bu yaşananları anlatmak için, gerçekten kelimeler yetersiz kalıyor. Ailesi Çin’de olan(Doğu Türkistan bölgesinde) konuştuğum bir öğrenci, bölgeye dönmesi gerektiğini söyledi. Sebebini sorduğumda, ‘eğer dönmezsem ailemi ve kardeşlerimi kamplara alacaklar’ dedi” şeklinde konuştu.

Seslerini duyuramayacaklar

İngiliz gazeteci James Palmer anlattıklarının bu korkunç durumun sadece küçük bir kısmı olduğunun altını çizerek “Orası hakkında konuştuğum diğer gazeteciler de geçen 2 yıl boyunca artan baskı ve şiddete, zulümlere şahitlik etti. İnsanlar bizimle kayıtta veya kayıt dışı konuşmak istiyordu, ama şimdi orada hiçbir yabancı gazeteci yok. Oradaki insanlar artık, dünya kamuoyuna seslerini duyuramayacaklar. Bence bu durum, orada yaşananların doğruluğunu gayet iyi özetliyor’’ ifadelerini kullandı.

Etiketler: çin, doğu türkistan, çin zulmü
Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arızalı mühimmat infilak etti: Askeri personel yaralandı

    1'i ağır 25 Filistinli daha Gazze sınırında yaralandı

    Çin zulmü ağlattı

    Vefatının 35. yılında rahmete vesile olması duasıyla: ''Said Nur ve Talebeleri''

    Doğalgaz ve elektrikte indirim olabilir

    2019’da büyüme gerileyecek

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Mültecilere yardım etmek bizim görevimizdir

    Akşener: İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim

    Demokrat Parti Lideri Uysal'dan ittifak açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Akar: Terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz

    Atilla Taş yeniden gözaltına alındı

    Cihangir İslam hakkında tazminat davası açıldı

    Trafik sorununa çözüm olur mu?

    Yahudi yerleşimcilerin 'ırkçı' saldırıları devam ediyor

    Norveç'te şiddetli deprem

    "Gelinen noktayı kimse tasvip etmiyor"

    Müslümanlara saygısızlığa "nefret suçu" soruşturması

    OHAL Komisyonu, başvuruların 39 binini reddetti

    "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddiaları ile ilgili konuştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkçe ezan provokasyonu
    Genel

    Ülkede adalet açlığı var
    Genel

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur
    Genel

    Medrese-i Yusufiye Seti’ne sahip çıkalım
    Faruk ÇAKIR

    Adil ol ve hesap ver
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Atilla Taş yeniden gözaltına alındı
    Genel

    Uçak restoran küle döndü
    Mikail YAPRAK

    Avrupa’da Kur’âna kulak verenler artıyor
    Genel

    Cihangir İslam hakkında tazminat davası açıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.