Çin zulmü Hollanda'da da protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Uygur Türk’ünden sitem var Çin zulmü Türkiye'nin pek çok şehrinde protesto edildi Hollanda Doğu Türkistan Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı. "Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganı ile toplanan protestocular, meydanda bulunanlara Uygur halkının sorunlarını anlatan bildiri okundu. Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ve Müslümanların bu konuya duyarsız kalmaları eleştirildi. Doğu Türkistan ve Türk bayrakları taşıyan çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu grup, "Doğu Türkistan için bağımsızlık ve özgürlük" pankartı açıp, "Uygurları yok etmeyi durdur", "Özgür Uygur", "Zulmü durdurun" ve "Çin Uygurları öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyarak, "Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı. AA

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