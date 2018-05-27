Cinayetlerini örtmek için kanun çıkarıyor

İsrail’de askerlerin eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren bir tasarı meclise sunuldu.

İsrail’de askerlerin eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren bir tasarı meclise sunuldu. Sputnik’in, Israel Hayom gazetesinden aktardığına göre, Yisrael Beyteynu grubunun başında bulunan Robert Ilatov, İsrail eylemlerinin fotoğraf ya da görüntü ile kayıt altına alınmasının yasaklanmasını hedefleyen tasarıyı meclise sundu. Tasarının İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman tarafından da desteklendiği kaydediliyor. Tasarıya göre “askerleri işlerini yaparken onların videosunu, fotoğrafını çeken kişiler beş yıl hapisle cezalandırılacak”. Eğer amaç “devletin güvenliğine zarar vermekse” bu durumda askerleri görüntüleyen kişilere 10 yıl hapis cezası verilecek. Tasarı İsrail askerlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmayı da yasaklıyor.

İşlenen suçlar yasallaştırılıyor

Filistinli Gazeteciler Sendikası ise bu duruma tekp gösterdi. Sendika Sözcüsü Ömer Nezzal imzasıyla yapılan açıklamada, yarın İsrail Meclisinde görüşülmesi beklenen bu yasa tasarısının, İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçların yasallaştırılması anlamına geldiğini belirtti. İsrail’in işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağı bir zamanda böyle bir tasarının gündeme getirildiğine dikkati çeken Nezzal, ‘’Filistinli gazetecilerin, İsrail askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen fotoğraf ya da görüntü almalarının yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısıyla, işgal güçlerine daha fazla suç işleme imkanı verildiğini ve bu kanun aracılığıyla cezadan ve uluslar arası adaletten kurtulmak istendiğini’’ ifade etti.